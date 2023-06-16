Serangan di Kastil Terkenal Jerman Tewaskan Seorang Turis

BERLIN - Satu dari dua turis wanita meninggal setelah diserang seorang pria Amerika Serikat (AS) di dekat Kastil Neuschwanstein yang terkenal di Jerman selatan, kata polisi Jerman pada Kamis, (15/6/2023).

Seorang wanita berusia 21 tahun, yang harus dibawa ke rumah sakit dengan helikopter, meninggal semalam karena luka serius yang dideritanya, sementara temannya yang berusia 22 tahun masih di rumah sakit, kata polisi setempat dalam sebuah pernyataan.

Seorang tersangka telah ditangkap, kata polisi.

Menurut polisi, para wanita itu bertemu dengan seorang turis Amerika berusia 30 tahun di jalan setapak di dekat jembatan Marienbruecke, yang populer dengan pemandangan kastilnya, yang membawa mereka ke jalan tersembunyi yang mengarah ke sudut pandang.

Pria itu kemudian menyerang wanita berusia 21 tahun itu, kata polisi, dan ketika rekan korban, seorang perempuan berusia 22 tahun, turun tangan, pria itu mencekiknya dan mendorongnya ke lereng yang curam.

"Menurut pengetahuan terkini, percobaan pelanggaran seksual yang merugikan perempuan berusia 21 tahun itu harus diasumsikan," kata polisi dalam sebuah pernyataan dalam bahasa Inggris sebagaimana dilansir Reuters