Tangani Kasus Penganiayaan PMI di Libya, KBRI Tripoli Jalin Komunikasi dengan Korban

JAKARTA – Kedutaan Besar RI (KBRI) Tripoli tengah menangani kasus seorang warga negara Indonesia (WNI) pekerja migran (PMI) di Libya yang meminta bantuan lantaran menerima kekerasan fisik dari majikannya.

Pada 14 Juni KBRI Tripoli menerima pengaduan mengenai SM, WNI asal Lombok Timur yang diduga mengalami kekerasan fisik dari pihak majikan di Libya. Dalam video yang beredar di media sosial SM mengaku awalnya dijanjikan bekerja di Turki namun pada kenyataannya dipekerjakan di Libya.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemneterian Luar Negeri RI (Kemlu RI) Judha Nugraha mengatakan bahwa pihak Kemlu RI segera mengambil tindakan setelah menerima pengaduan tersebut.

“KBRI Tripoli segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pelacakan terhadap lokasi dan nomor kontak SM. Pada tanggal 15 Juni 2023, KBRI telah berhasil berkomunikasi langsung dengan SM,” kata Judha dalam keterangan kepada media, Jumat, (16/6/2023).