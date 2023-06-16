Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Denominasi Baptis Terbesar di AS Keluarkan 2 Gereja Karena Miliki Pendeta Wanita

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:07 WIB
Denominasi Baptis Terbesar di AS Keluarkan 2 Gereja Karena Miliki Pendeta Wanita
Denominasi baptis terbesar di AS keluarkan 2 gereja karena miliki pendeta wanita (Foto: The New York Times)
CALIFORNIA – Denominasi Baptis terbesar di Amerika Serikat (AS) telah memilih untuk mengeluarkan dua gereja karena memiliki pendeta wanita.

Baptist Press melaporkan pemungutan suara oleh anggota Southern Baptist Convention (SBC) menemukan gereja besar Saddleback di California Selatan dan Gereja Baptis Fern Creek di Kentucky tidak bekerja sama secara bersahabat dengan SBC.

Pernyataan misi SBC mengatakan bahwa jabatan pendeta harus dibatasi hanya untuk pria.

Pendeta Fern Creek mengatakan kepada CBS News bahwa itu adalah hari yang menyedihkan bagi Southern Baptist.

Situs web kelompok itu mengatakan SBC adalah asosiasi lebih dari 47.000 gereja Baptis dengan keanggotaan lebih dari 13 juta.

Gereja adalah denominasi Kristen Protestan, dengan jemaat yang dipimpin oleh pendeta.

Secara total, lima gereja telah dikeluarkan dari SBC karena dipimpin oleh perempuan.

