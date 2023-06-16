Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Jocelyn Chia, Komedian AS yang Jadi Buronan Interpol Gara-Gara Lelucon Pesawat MH370

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:37 WIB
Profil Jocelyn Chia, Komedian AS yang Jadi Buronan Interpol <i>Gara-Gara</i> Lelucon Pesawat MH370
Komedian New York mengeluarkan lelucon tentang pesawat MH370 (Foto: Dreshare)
A
A
A

NEW YORK - Jocelyn Chia, seorang komedian New York, Amerika Serikat (AS) yang dahulunya pengacara memicu reaksi panas dari Malaysia dan Singapura. Ia menjadi buronan Interpol karena melontarkan lelucon yang menyinggung insiden pesawat MH370 Malaysia.

Dalam acara standup comedy-nya di New York, dia membawakan lelucon yang menyinggung pesawat Malaysia. Hal itu merujuk kepada insiden menghilangnya Malaysia Airlines MH370.

Namun mengutip dari CNN, Chia mengatakan tidak akan ada kebencian di balik lelucon komedian, dimana tujuan akhirnya, adalah untuk membuat orang tersenyum.

“Kita semua tahu dalam konteks klub komedi bahwa ini adalah komedian yang mencoba untuk membuat tertawa, dan tidak ada niat jahat di baliknya,” katanya.

Jocelyn Chia lahir antara tahun 1980 dan 1984 di Singapura (tanggal lahir pastinya tidak diketahui publik). Pada tahun 2023, dia berusia sekitar 39-43 tahun. Ia dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dengan ayah yang bekerja sebagai insinyur dan ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dia memiliki adik laki-laki yang juga seorang insinyur.

Mengutip dari Dreshare, Komedian AS yang berdarah Singapura ini bersekolah di Raffles Girls' School dan Raffles Junior College, di mana dia berprestasi secara akademis dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstakulikuler seperti debat, drama, dan paduan suara. Dia juga perenang nasional yang mewakili Singapura di beberapa kompetisi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188901//bedu_nafkah-98Rb_large.jpg
Bedu Pastikan Penuhi Nafkah Anak Rp50 Juta per Bulan meski Hidup Pas-Pasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188750//bedu_dan_irma_kartika-51zy_large.jpg
Resmi Cerai, Komedian Bedu Ungkap Kekhawatiran tentang Mantan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/18/3187505//ilustrasi-h0Pe_large.jpg
Malaysia Umumkan Pencarian MH370 Dilanjutkan Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185954//muldi-e5Go_large.jpg
Komedian Mudy Taylor Meninggal Dunia, Ini Penjelasan soal Kolesterol yang Dikeluhkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184492//boiyen-8HBF_large.jpg
Biodata dan Agama Boiyen, Komedian yang Dipinang Dosen Tampan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459//komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement