Profil Jocelyn Chia, Komedian AS yang Jadi Buronan Interpol Gara-Gara Lelucon Pesawat MH370

NEW YORK - Jocelyn Chia, seorang komedian New York, Amerika Serikat (AS) yang dahulunya pengacara memicu reaksi panas dari Malaysia dan Singapura. Ia menjadi buronan Interpol karena melontarkan lelucon yang menyinggung insiden pesawat MH370 Malaysia.

Dalam acara standup comedy-nya di New York, dia membawakan lelucon yang menyinggung pesawat Malaysia. Hal itu merujuk kepada insiden menghilangnya Malaysia Airlines MH370.

Namun mengutip dari CNN, Chia mengatakan tidak akan ada kebencian di balik lelucon komedian, dimana tujuan akhirnya, adalah untuk membuat orang tersenyum.

“Kita semua tahu dalam konteks klub komedi bahwa ini adalah komedian yang mencoba untuk membuat tertawa, dan tidak ada niat jahat di baliknya,” katanya.

Jocelyn Chia lahir antara tahun 1980 dan 1984 di Singapura (tanggal lahir pastinya tidak diketahui publik). Pada tahun 2023, dia berusia sekitar 39-43 tahun. Ia dibesarkan dalam keluarga kelas menengah dengan ayah yang bekerja sebagai insinyur dan ibu yang bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dia memiliki adik laki-laki yang juga seorang insinyur.

Mengutip dari Dreshare, Komedian AS yang berdarah Singapura ini bersekolah di Raffles Girls' School dan Raffles Junior College, di mana dia berprestasi secara akademis dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstakulikuler seperti debat, drama, dan paduan suara. Dia juga perenang nasional yang mewakili Singapura di beberapa kompetisi.