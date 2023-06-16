Meksiko Dilanda Gelombang Panas Tak Biasa, Suhu Mencapai 45 Derajat Celcius

MEXICO CITY - Pihak berwenang Meksiko mendesak orang-orang di seluruh negeri untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan pada Kamis, (15/6/2023) karena gelombang panas akhir musim semi yang tidak biasa membuat suhu di banyak wilayah melonjak. Dikatakan bahwa suhu kemungkinan baru akan turun dalam beberapa minggu mendatang.

Data kementerian kesehatan hingga 9 Juni menunjukkan bahwa setidaknya enam orang telah meninggal tahun ini akibat suhu yang lebih tinggi dari normal.

"Panasnya sangat panas!" kata Abigail Lopez, seorang perawat di Mexico City yang biasanya cerah tetapi beriklim sedang. Lopez mengatakan dia minum lebih banyak air dan mengenakan pakaian yang lebih ringan untuk mencoba melawan panas.

"Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rasanya jauh lebih buruk."

Layanan meteorologi nasional Meksiko memperkirakan suhu lebih dari 30 derajat Celcius (86 derajat Fahrenheit) pada Kamis di 32 negara bagian, dengan suhu tertinggi setidaknya 10 derajat lebih panas di 23 negara bagian.

Gelombang panas saat ini akan berlanjut selama 10-15 hari lagi, menurut perkiraan dari para ilmuwan dengan Institut Ilmu Atmosfer dan Perubahan Iklim di Universitas Otonomi Nasional Meksiko, selama konferensi pers webcast.