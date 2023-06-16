Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Meksiko Dilanda Gelombang Panas Tak Biasa, Suhu Mencapai 45 Derajat Celcius

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:10 WIB
Meksiko Dilanda Gelombang Panas Tak Biasa, Suhu Mencapai 45 Derajat Celcius
Foto: Reuters.
A
A
A

MEXICO CITY - Pihak berwenang Meksiko mendesak orang-orang di seluruh negeri untuk mengambil tindakan pencegahan keselamatan pada Kamis, (15/6/2023) karena gelombang panas akhir musim semi yang tidak biasa membuat suhu di banyak wilayah melonjak. Dikatakan bahwa suhu kemungkinan baru akan turun dalam beberapa minggu mendatang.

Data kementerian kesehatan hingga 9 Juni menunjukkan bahwa setidaknya enam orang telah meninggal tahun ini akibat suhu yang lebih tinggi dari normal.

"Panasnya sangat panas!" kata Abigail Lopez, seorang perawat di Mexico City yang biasanya cerah tetapi beriklim sedang. Lopez mengatakan dia minum lebih banyak air dan mengenakan pakaian yang lebih ringan untuk mencoba melawan panas.

"Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rasanya jauh lebih buruk."

Layanan meteorologi nasional Meksiko memperkirakan suhu lebih dari 30 derajat Celcius (86 derajat Fahrenheit) pada Kamis di 32 negara bagian, dengan suhu tertinggi setidaknya 10 derajat lebih panas di 23 negara bagian.

Gelombang panas saat ini akan berlanjut selama 10-15 hari lagi, menurut perkiraan dari para ilmuwan dengan Institut Ilmu Atmosfer dan Perubahan Iklim di Universitas Otonomi Nasional Meksiko, selama konferensi pers webcast.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184879/wali_kota_uruapan_carlos_manzo_ditembak_mati-Yo8A_large.jpg
Dalang Pembunuhan Wali Kota Meksiko Ditangkap, Diduga Terkait Geng Kriminal Terkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182135/penembakan_wali_kota_meksiko-gbvs_large.jpg
Konsumsi Narkoba, Pembunuh Wali Kota Meksiko Diduga Terkait Kelompok Terorganisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180851/kebakaran_toko_di_meksiko-wueq_large.jpeg
Kebakaran Toko di Meksiko, 23 Orang Tewas Termasuk Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176367/banjir_di_meksiko-UTlQ_large.jpg
Banjir dan Longsor Landa Meksiko, 44 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/18/3171427/ledakan-yb2R_large.jpg
Truk Tangki Angkut 50 Ribu Liter LPG Meledak, 25 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/18/3150542/dinding_rumah_penuh_lubang_peluru_usai_penembakan_massal_di_meksiko-6yVS_large.jpg
Penembakan Massal saat Festival Keagamaan di Wilayah Paling Mematikan Meksiko, 11 Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement