Menlu RI Sambut Baik Rencana Pembukaan Kedubes Vanuatu di Indonesia

Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Vanuatu Jotham Napat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, 16 Juni 2023. (Foto: Dok. Kemlu RI)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri, Kerja sama Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Vanuatu, Jotham Napat di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, (16/6/2023). Ini merupakan kunjungan pertama Menlu Vanuatu ke Indonesia dalam lebih dari satu dekade.

Pada pertemuan itu, Menlu RI mengatakan bahwa dia menyambut baik rencana Vanuatu untuk membuka kedutaannya di Indonesia. Menlu RI juga menyambut baik usulan dari Menlu Napat agar kedua negara menyelenggarakan konsultasi tahunan.

“Vanuatu adalah salah satu mitra penting kami di Pasifik. Kunjungan Menteri Napat merupakan tonggak penting dalam hubungan bilateral kita,” kata Menlu Retno dalam keterangan persnya, Jumat.

Dalam pertemuan itu, kedua Menlu membahas tiga bidang kerja sama penting Indonesia-Vanuatu, yaitu: ekonomi, pembangunan, dan kemitraan di Pasifik.

Di bidang ekonomi, Menlu RI mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperkuat perdagangan dua arah dengan Vanuatu dan siap untuk meningkatkannya. Selain itu, Indonesia juga menjajaki kemungkinan memperluas GSP (sistem tarif prefensial) dengan negara-negara Pasifik termasuk Vanuatu.

Menlu RI juga menegaskan komitmen Indonesia di bidang kerja sama kedua yaitu pembangunan di Pasifik, termasuk di Vanuatu.