HOME NEWS BALI

5 Fakta Mahasiswa Ngaku Bawa Bom dalam Pesawat Super Air Jet, Penumpang Panik

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:02 WIB
5 Fakta Mahasiswa Ngaku Bawa Bom dalam Pesawat Super Air Jet, Penumpang Panik
Mahasiswa mengaku bawa bom saat dalam pesawat Super Air Jet. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

DENPASAR - Masih ada saja oknum yang membuat lelucon tentang membawa bom saat di dalam pesawat. Seperti yang baru-baru ini terjadi dalam esawat Super Air Jet IU 787 rute Denpasar-Bandung, Kamis 15 Juni 2023.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Mengaku Bawa Bom

Seorang penumpang pesawat Super Air Jet IU 787 rute Denpasar-Bandung mengaku membawa bom di dalam tasnya.

Hal itu sontak membuat seluruh penumpang pesawat tersebut menjadi terkejut. "Kejadiannya tadi pagi," kata Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Agustinus Budi Hartono.

2. Kronologi Kejadian

Agustinus menjelaskan, penumpang berinisial RY (23) awalnya datang ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai serta masuk ke dalam kabin bersama para penumpang lainnya sekitar pukul 06.20 WITA. Saat itu, pesawat sudah dalam posisi boarding.

Setibanya di kabin, RY yang diketahui berprofesi sebagai mahasiswa ini, ditanya pramugari tentang isi tas yang dibawa. RY lalu menjawab membawa bom. Karuan saja, seisi pesawat langsung dibuat geger.

3. RY Langsung Diamankan

Pihak maskapai lalu menghubungi petugas avian security-nya (avsec). Dalam hitungan menit, petugas avsec datang dan langsung mengamankan RY.

1 2
      
