Penumpang Super Air Jet Bercanda Bawa Bom Dilepas, Janji Tidak Akan Mengulangi

DENPASAR - Penumpang pesawat Super Air Jet IU 787 berinisial RY (23) lolos dari jerat pidana. Dia dilepas setelah berjanji tidak akan mengulangi candaannya membawa bom di pesawat.

"Dia sudah dilepas setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi," kata Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Agustinus Budi Hartono, Jumat (16/6/2023).

Dalam pemeriksan, RY memberikan surat pernyataan penjamin dan bersedia diperiksa kembali jika perbuatannya ditemukan unsur pidana.

Hartono telah menyampaikan kepada RY tentang larangan memberikan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. "Tahapan pemeriksaan sudah selesai semua," katanya

Diberitakan sebelumnya, RY sempat membuat gempar penumpang Super Air Jet IU 787 rute Denpasar-Bandung setelah mengaku membawa bom di tasnya, Kamis (15/6/2023) pagi.

BACA JUGA: Mahasiwa yang Ngaku Bawa Bom Diusir dari Pesawat Super Air Jet

Awalnya, dia masuk ke dalam kabin bersama para penumpang lainnya sekitar pukul 06.20 WITA. Pesawat sudah dalam posisi boarding.

Setibanya di kabin, RY ditanya pramugari tentang isi tas yang dibawa. RY lalu menjawab membawa bom. Karuan saja, seisi pesawat langsung geger.