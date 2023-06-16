Antisipasi Meningkatnya Kasus Rabies, Puluhan Anjing di Gianyar Divaksin

GIANYAR – Guna mencegah meluasnya dan meningkatnya penyebaran rabies, puluhan ekor anjing di Desa Bitera, Gianyar, Bali divaksinasi. Vaksinasi rabies ini dilakukan petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian di Balai Banjar.

Satu per satu warga mendatangi Balai Banjar Lingkungan Pacung, Desa Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (15/6/2023). Warga dengan membawa hewan anjing peliharaannya untuk divaksinasi rabies.

Hal ini dilakukan warga karena khawatir semakin menyebarnya kasus rabies yang terjadi di beberapa wilayah di Bali.

Di wilayah Gianyar terdapat beberapa kasus rabies. Akan tetapi, kasus gigitan cepat dilakukan penanganan seperti pemberian vaksinasi antirabies.

Kepala UPT 3 Puskeswan Gianyar, drh Arya Dharma menjelaskan, beberapa ekor anjing dilakukan eliminasi dan pengambilan sampel otak untuk dilakukan pengecekan laboratorium.