HOME NEWS BALI

Antisipasi Meningkatnya Kasus Rabies, Puluhan Anjing di Gianyar Divaksin

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:14 WIB
Antisipasi Meningkatnya Kasus Rabies, Puluhan Anjing di Gianyar Divaksin
Anjing divaksin rabies di Gianyar, Bali. (iNews/Ketut Catur)
GIANYAR – Guna mencegah meluasnya dan meningkatnya penyebaran rabies, puluhan ekor anjing di Desa Bitera, Gianyar, Bali divaksinasi. Vaksinasi rabies ini dilakukan petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian di Balai Banjar.

Satu per satu warga mendatangi Balai Banjar Lingkungan Pacung, Desa Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis (15/6/2023). Warga dengan membawa hewan anjing peliharaannya untuk divaksinasi rabies.

Hal ini dilakukan warga karena khawatir semakin menyebarnya kasus rabies yang terjadi di beberapa wilayah di Bali.

Di wilayah Gianyar terdapat beberapa kasus rabies. Akan tetapi, kasus gigitan cepat dilakukan penanganan seperti pemberian vaksinasi antirabies.

Kepala UPT 3 Puskeswan Gianyar, drh Arya Dharma menjelaskan, beberapa ekor anjing dilakukan eliminasi dan pengambilan sampel otak untuk dilakukan pengecekan laboratorium.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
