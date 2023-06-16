Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Ganjar-Koster Teken MoU Kerja Sama Budaya Jawa-Bali

Inin Nastain , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:22 WIB
Ganjar-Koster Teken MoU Kerja Sama Budaya Jawa-Bali
Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

DENPASAR - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama budaya Jawa-Bali. MoU itu guna melestarikan nilai-nilai kebudayaan Jawa dan Bali dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kerja sama ini memiliki tujuan utama membangkitkan kembali hubungan kesejarahan antara tanah Jawa dan Bali yang secara historis terbangun sejak ribuan tahun lalu," kata Wayan Koster dalam acara Temu Budaya Jawa-Bali untuk Indonesia di Prime Plaza Hotel, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (16/6/2023).

Dalam kesempatan itu, Wayan Koster menyebut, hubungan kultural Jawa-Bali bisa terlihat pada kemiripan aksara Jawa yang terdiri dari 20 huruf dan dikenal dengan Honocoroko dan aksara Bali terdiri dari 18 huruf dan dikenal dengan Hanacaraka. Kemiripan lainnya, jelas dia, terlihat pada seni wayang Jawa dan wayang Bali serta kemiripan pada filosofinya.

Hubungan kultural antara Jawa dan Bali, jelas Koster, telah terjalin sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kala itu, lanjut Gubernur, sebagian orang Bali keturunan Jawa pindah ke Bali dengan membawa budayanya dan berkontribusi terhadap peradaban dan kehidupan masyarakat Bali.

 BACA JUGA:

"Jangan sampai peradaban ini punah karena runtuhnya peradaban atau meruntuhkan sendi sendi kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah diperlukan langkah strategis untuk merajut kembali hubungan budaya Jawa dan Bali agar bisa bangkit kembali guna memperkokoh budaya nusantara yang Ber Bhinneka Tunggal Ika," ujar Koster.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, para pendiri bangsa mengingatkan pentingnya punya kekuatan untuk menjaga budaya, sekaligus mengembangkannya.

"Kalau kita tidak pernah mengembangkan, kalau kita tidak pernah mencintai, jangan-jangan kita akan ditekan oleh kekuatan luar yang pasti akan pelan pelan menggerus," kata Ganjar.

 BACA JUGA:

Dalam kesempatan itu, Ganjar sempat melempar pujian berkaitan dengan ketahanan Bali sebagai benteng budaya. Hal serupa juga terjadi di Jawa Tengah, tepatnya Solo.

"Bali ini juga salah satu tempat di Indonesia menjadi bentengnya budaya, bentengnya ada di sini. Sama, kami mencoba di Jawa Tengah. Solo sebagai episentrum budaya," ujarnya.

"Bahkan budayanya begitu kuat sehingga semua orang harus mengikuti apa-apa yang ada di Bali, ini sungguh luar biasa," kata Ganjar.

