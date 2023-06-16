Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pembunuhan Bayi Kembar di Muna Barat, Ayah dan Ibu Kandung Ditangkap Polisi

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:26 WIB
Pembunuhan Bayi Kembar di Muna Barat, Ayah dan Ibu Kandung Ditangkap Polisi
Pembunuhan bayi kembar, ayah dan ibu kandung ditangkap polisi (Foto: iNews)
A
A
A

MUNA - Setelah ramai diberitakan, ayah kandung yang diduga membunuh bayi kembarnya menyerahkan diri ke Polres Muna, Sulawesi Tenggara, Jumat (16/6/2023).

Berdasarkan hasil penyelidikan, Polres Muna metapkan ayah dan ibu kandung bayi sebagai tersangka.

Kepolisian Polres Muna, menetapkan dua tersangka sebagai pelaku dugaan pembunuhan bayi kembar di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Kedua pelaku adalah FT (39 yang merupakan ibu kandung sang bayi serta TRD (47) ayah kandung bayi, yang merupakan selingkuhan ibu kandung bayi.

Penetapan kedua tersangka berdasarkan hasil penyelidikan oleh petugas kepolisian dan menemukan bebrapa alat bukti yang cukup.

Motif dugaan pembunuhan bayi kembar yang dilakukan oleh ayah kandung tersebut karena malu hasil dari hubungan terlarang perselingkuhan.

"Antara FT dan TRD merupakan tetangga kampung, di mana suami FT merupakan teman dekat dari TRD yang saat itu bekerja di Kalimantan," ujar Kasat Reskrim Polres Muna AKP Asrun.

Diketahui FT melahirkan dua bayi kembar pada 7 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WIT. Kemudian, bayi kembar tersebut dibawa oleh TRD bebrapa saat setelah dilahirkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement