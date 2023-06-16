Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Penghasilan Melaut Tak Cukup, Sahabat Sandi Beri Peluang Usaha Emak-Emak Nelayan

Amelia Hermawan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:57 WIB
Penghasilan Melaut Tak Cukup, Sahabat Sandi Beri Peluang Usaha Emak-Emak Nelayan
Sahabat Sandi beri pelatihan ke emak-emak di Padang
A
A
A

PADANG - Masyarakat di pesisir Kota Padang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Namun, terkadang pendapatan dari tangkapan ikan dan melaut kurang maksimal. Hal ini berdampak pada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Merespons hal tersebut, Ketua UMKM Sahabat Sandi, Taufik Hidayat mengatakan pelatihan untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Padang, terutama ibu rumah tangga.

UMKM Sahabat Sandi menggerakkan perekonomian keluarga dengan berbagi inspirasi peluang usaha skala rumahan bagi ibu rumah tangga. Salah satunya membuat usaha sabun cuci.

Lebih lanjut, Taufik menyatakan program ini dapat mempercepat harapan Sandiaga Uno dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"UMKM Sahabat Sandi mengadakan pelatihan pembuatan sabun cuci yang bertujuan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan membuka peluang usaha,” ujar Taufik, Jumat (16/6/2023).

“Kami melihat ini sangat menjanjikan. Sehingga harapan Pak Sandi dapat terealisasikan untuk meningkatkan perekonomian pelaku-pelaku UMKM,"sambungnya.

Melalui dorongannya, Sandiaga Uno ingin menciptakan peluang bagi UMKM di Indonesia secara luas. Maka, program ini dapat menjadi bukti bahwa para ibu rumah tangga bisa lebih kreatif dalam menambah pendapatan ekonomi keluarga.

"Kami mengenal Pak Sandiaga Uno sebelum menjadi Menteri, beliau penggerak ekonomi untuk menciptakan UMKM-UMKM di Indonesia secara luas. Dengan demikian pelatihan ini tidak cukup sampai disini, harapannya berkelanjutan dari niat kita bahwa ibu-ibu bisa menjadi bukti untuk ekonomi keluarganya," tegas Taufik.

Telusuri berita news lainnya
