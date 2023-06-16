TGB Jadi Khatib Sholat Jumat di Masjid Baitul Izzah Bengkulu, Ini Isi Khutbahnya

BENGKULU - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Tuan Guru Bajang (TGB) KH Muhammad Zainul Majdi, menjadi khatib pada pelaksanaan Sholat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (16/6/2023).

Dalam khutbahnya, Tokoh Nasional ini mengajak jamaah bertakwa kepada Allah SWT. Apapun aktivitas, apapun kegiatan guna menjaga dan merawat ketakwaan pada Allah SWT.

"Mari kita berlatih untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara amal sholeh," kata Ketua Harian Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo itu dalam khutbahnya.

Pada kesempatan ini, TGB mengajak merenung betapa berlimpahnya nikmat Allah, semua telah disiapkan Allah di dunia ini. Allah menciptakan secara sempurna dan tidak ada cacatnya.

Sebagai manusia yang diciptakan secara baik, kata TGB, kita harus menjalankan perintah Allah, salah satunya dengan jangan dirusak demgan yang tidak baik.

"Jauhkan hidup kita dari buruk. Konsumsi yang baik dan jangan merusak diri kita," ucap TGB.

TGB juga mengajak untuk merawat tradisi di lingkungan keluarga. Mulai dari makanan, kebutuhan materil yang dibutuhkan dalam kehidupan.

"Mari kita jaga dan rawat," ajak TGB.

TGB menyampaikan, jangan dirusak yang telah baik, dari dahulu hingga sekarang. Dengan begitu, umat Islam di Bengkulu, akan menjadi baik.