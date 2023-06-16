Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TGB Jadi Khatib Sholat Jumat di Masjid Baitul Izzah Bengkulu, Ini Isi Khutbahnya

Demon Fajri , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:12 WIB
TGB Jadi Khatib Sholat Jumat di Masjid Baitul Izzah Bengkulu, Ini Isi Khutbahnya
TGB Zainul Majdi di Bengkulu. (Foto: Demon Fajri)
A
A
A

BENGKULU - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Tuan Guru Bajang (TGB) KH Muhammad Zainul Majdi, menjadi khatib pada pelaksanaan Sholat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (16/6/2023).

Dalam khutbahnya, Tokoh Nasional ini mengajak jamaah bertakwa kepada Allah SWT. Apapun aktivitas, apapun kegiatan guna menjaga dan merawat ketakwaan pada Allah SWT.

"Mari kita berlatih untuk meningkatkan takwa kepada Allah dengan cara amal sholeh," kata Ketua Harian Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo itu dalam khutbahnya.

 BACA JUGA:

Pada kesempatan ini, TGB mengajak merenung betapa berlimpahnya nikmat Allah, semua telah disiapkan Allah di dunia ini. Allah menciptakan secara sempurna dan tidak ada cacatnya.

Sebagai manusia yang diciptakan secara baik, kata TGB, kita harus menjalankan perintah Allah, salah satunya dengan jangan dirusak demgan yang tidak baik.

"Jauhkan hidup kita dari buruk. Konsumsi yang baik dan jangan merusak diri kita," ucap TGB.

 BACA JUGA:

TGB juga mengajak untuk merawat tradisi di lingkungan keluarga. Mulai dari makanan, kebutuhan materil yang dibutuhkan dalam kehidupan.

"Mari kita jaga dan rawat," ajak TGB.

TGB menyampaikan, jangan dirusak yang telah baik, dari dahulu hingga sekarang. Dengan begitu, umat Islam di Bengkulu, akan menjadi baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/337/2835529/ponpes-al-zaytun-bolehkan-wanita-jadi-khatib-salat-jumat-mui-tidak-sah-cq5G8R6y7Y.jpg
Ponpes Al Zaytun Bolehkan Wanita Jadi Khatib Salat Jumat, MUI: Tidak Sah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/24/337/2522265/mahfud-jadi-khatib-sholat-jumat-di-mako-brimob-lalu-meninjau-pengamanan-gereja-hBsowTNDoh.jpg
Mahfud MD Jadi Khatib Sholat Jumat di Mako Brimob, Lalu Meninjau Pengamanan Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/26/337/2316500/naskah-khutbah-jumat-tidak-harus-digunakan-bSKLqAKtgj.jpg
Naskah Khutbah Jumat Tidak Harus Digunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/24/337/2314944/libatkan-ulama-kemenag-jamin-naskah-khutbah-jumat-berkualitas-RAfDdTcyjL.jpg
Libatkan Ulama, Kemenag Jamin Naskah Khutbah Jumat Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/23/337/2298373/polemik-khutbah-jumat-jubir-wapres-tak-perlu-khawatir-berlebihan-sRMrE6JIhr.jpg
Polemik Khutbah Jumat, Jubir Wapres: Tak Perlu Khawatir Berlebihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/23/337/2298262/polemik-materi-khutbah-jumat-kemenag-teryata-belum-lapor-ke-wapres-ma-ruf-amin-Z5FZosGFkm.jpg
Polemik Materi Khutbah Jumat, Kemenag Ternyata Belum Lapor ke Wapres Ma'ruf Amin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement