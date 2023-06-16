Kunjungi Rumah Bung Karno, TGB: Semangat Perjuangan Harus Tumbuh di Indonesia

BENGKULU - Ketua Harian Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB), Muhammad Zainul Majdi mengunjungi Rumah Kediaman Bung Karno, pada waktu pengasingan di Bengkulu, di jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (16/6/2023), siang.

Di mana Presiden pertama Republik Indonesia (RI) Soekarno, sempat menginjakkan kaki di provinsi berjuluk Bumi Rafflesia, Bengkulu, tidak kurang selama 4 tahun, terhitung sejak 1938 hingga 1942.

Dalam kunjungan di Rumah Pengasingan Bung Karno ini, TGB mendapatkan penjelasan dari penjaga rumah Bung Karno, untuk melihat peninggaln Bung Karno, di dalam rumah. Mulai dari bagian depan, samping, kamar dan bagian belakang, rumah Bung Karno.

TGB mengatakan, jika dirinya berziarah Rumah Pengasingan Bung Karno, terdapat tulisan-tulisan perjalanan Bung Karno. Namun, tulisan didinding itu hanya sebagian kecil dari perjuangan dari Bung Karno.

"Kita melihat bahwa pemimpin seperti Soekarno ditempa luar biasa," kata TGB, ketika berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno, Jumat (16/6/2023), siang.

Bung Karno, diasingkan dari provinsi NTT ke Bengkulu dan tempat lain menjadikan Bung Karno, ditempa menajos liar biasa.

"Ini bukan Juni merupakan bulan Bung Karno. Dari sini kita bisa mengambil insprasi dan menyerap perjuangan disetiap penjuru Indonesia. Semangat perjuangan harus tumbuh di Indonesia," jelas TGB.

Kedatangan TGB di Rumah Bung Karno, juga mengirimkan surat Alfatihah dan berdoa untuk Bung Karno.