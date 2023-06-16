Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Belasan Anggota Geng Motor Ditangkap saat Hendak Tawuran, Polisi Sita Sajam

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:33 WIB
Belasan Anggota Geng Motor Ditangkap saat Hendak Tawuran, Polisi Sita Sajam
Belasan anggota geng motor di Lampung ditangkap. (Dok Polda Lampung)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Polda Lampung mengamankan 13 anggota geng motor yang diduga hendak tawuran di wilayah Bandarlampung, Jumat (16/6/2023).

Danton patroli Dalmas Polda Lampung, Ipda Parlindungan Siregar mengatakan, ke-13 anggota geng motor tersebut diamankan dari 2 lokasi.

"Ke 13 remaja itu diamankan di dua TKP yakni di depan Cafe XO, Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Way Halim, dan Jalan Pramuka, Kecamatan Kemiling," ucapnya.

Ipda Parlindungan menuturkan, identitas ke-13 anggota geng motor tersebut berinisial RR (17), RA (16), RF (17), YS (17), FA (15), DA (15), AA(15), GR (14), FY (18), DA (17), BS (14), dan TF (14), serta MN (15).

"Dari belasan anggota geng motor yang diamankan, mereka tergabung dalam kelompok TAM (Tongkrongan Anak Mami), Ligam 020 (Lingkungan Gak Ada Matinya), Belterkem (Belakang Terminal Kemiling 025)," ujrnya.

Selain belasan remaja, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 1 bendera kelompok ligam 020, 1 poster persatuan bujang blok 4 (kelompok TAM), 3 bilah bambu,1 bilah gagang sapu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001/viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement