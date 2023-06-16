Kunjungi Kantor Media di Bengkulu, TGB Tegaskan Komitmen Menjaga Kemerdekaan Pers

BENGKULU - Ketua Harian Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB), Muhammad Zainul Majdi mengunjungi kantor Rakyat Bengkulu Televisi (RBTv), di Jalan Pangeran Natadirja No. 69, Km 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (16/6/2023).

Dalam kunjungan itu, TGB didampingi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto; Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Bengkulu, Yurman Hamedi; dan pengurus DPW dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se Provinsi Bengkulu. Mereka disambut Direktur RBTv Pihan Pino serta Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi RBTv, Purnama Sakti.

TGB mengatakan, kedatangan ke RBTv untuk mendukung kerja jurnalistik demi kemajuan Indonesia. Kemajuan wajah Indonesia juga dilihat dari jurnalisnya.

Perindo, kata TGB, mendorong dan mendukung kerja jurnalistik untuk kemajuan Indonesia. Media bukan hanya berbicara tentang value, namun pers juga memiliki value yang dibawa.

"Kita bukan partai asing yang tidak mengenal pers. Sebab Perindo ini dekat dengan media," kata TGB, ketika kunjungan ke kantor RBTv, Jumat (16/6/2023) siang.

Pers, kata TGB, merupakan pilar yang harus dijaga independensinya, kemerdekaannya. Nanti ketika Perindo diberi amanah duduk di Senayan, maka Perindo akan terus bermitra dengan media.

"Kami berharap, Perindo terus bisa bermitra, jika pers masih kurang regulasi kami siap menjadi bagian memperjuangkan itu," jelas TGB.

TGB menegaskan Perindo berkomitmen untuk menjaga kemerdekaan pers. "Kami punya komitmen menjaga kemerdekaan pers. Bersama pers kita kuat," ujar TGB.