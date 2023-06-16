Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Ganjar Pranowo-TGB Ramaikan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu

Demon Fajri , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:59 WIB
Relawan Ganjar Pranowo-TGB Ramaikan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu
Relawan GP-TGB. (Foto: Demon Fajri)
A
A
A

BENGKULU - Puluhan relawan yang mengatasnamakan Ganjar Pranowo-TGB HM Zainul Majdi (GP-TGB) menyambut kedatangan Ketua Harian Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi, di Bandara Fatmawati Soekarno, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (16/6/2023).

Puluhan relawan ini membentangkan beragam spanduk bertuliskan ‘GP-TGB, Capresnya Nasionalis, Cawapresnya Agamis’. Ada juga poster ‘Ganjar-TGB, Indonesia Berdaulat dan Sejahtera’ dan ‘We Love TGB, sampai kapan lagi punya pemimpin hafal Alquran’.

 BACA JUGA:

Kedatangan TGB ini dijemput langsung Juru Bicara Nasional, DPP Partai Perindo sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu, Heri Budianto, yang didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Partai Perindo Provinsi Bengkulu, Yurman Hamedi serta pengurus dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo se Provinsi Bengkulu.

Nama TGB sendiri sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai figur cawapres yang diajukan Partai Perindo untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
