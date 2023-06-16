Silaturahmi, Ini Pesan TGB ke Santri dan Santriwati Ponpes Alquran Harsallakum

BENGKULU - Ketua Harian Nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB), Muhammad Zainul Majdi bersilaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Alquran Harsallakum, di Jalan Hibrida Ujung, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Jumat (16/6/2023), sore.

Kedatangan mantan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat ini disambut langsung Pimpinan Pondok Pesantren Al Quran Harsallakum, Harius Rusli.

Bacaan salawat dari ratusan santri dan santriwati ponpes menggema menyambut kedatangan politisi bergelar Tuan Guru Bajang itu.

Tausiyah keumatan dan kebangsaan bersama TGB Muhammad Zainul Majdi di aula Ponpes Alquran Harsallakum, Kota Bengkulu ini ratusan santri dan santriwati ponpes tersebut.

TGB berpesan, santri dan santriwati di Pondok Pesantren, agar menghargai diri sendiri. Artinya, memaknai sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kesempatan ini, kata TGB, usia produktif santri dan santriwati dapat memanfaatkan keberadaan di Ponpes dengan sebaik-baiknya.

Sebab, jelas TGB, ketika dewasa, terjun ke masyarakat tidak ada yang menyesal karena bermain. Namun, orang yang menyesal karena kurang bersungguh-sungguh.

"Hargai diri kalian, hargai ke waktu kalian dan manfaatkan waktu di Ponpes dengan sebaik-baiknya," pesan TGB, dalam Tausiyahnya, Jumat (16/6/2023), sore.

Dalam Tausiyahnya, TGB juga menyampaikan, santri dan santriwati di Ponpes ini selalu dikuatkan dengan iman, ketaqwaan, dam diberikan ilmu yang cukup. Tidak boleh membanggakan diri sendiri, namun membanggakan Indonesia.