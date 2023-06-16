Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Polisi Terekam CCTV Ditikam Badik Secara Brutal hingga Ususnya Terburai

Andhy Eba , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:54 WIB
Tragis! Polisi Terekam CCTV Ditikam Badik Secara Brutal hingga Ususnya Terburai
Pelaku penusukan polisi/Foto: MNC Media
A
A
A

BUTON UTARA- Seorang polisi yang bertugas di Polres Buton Utara (Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) terluka parah ditikam seorang pria. Korban ditikam di rumahnya oleh mantan suami adiknya sendiri.

Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik pelaku Dahlan alias La Dola (43), mengeluarkan sebuah badik dari dalam jaket dan menyerang korban secara membabi buta.

Korban terduduk bersimbah darah, begitu juga pelaku yang belum sempat melarikan diri babak belur dihajar keluarga korban.

Korban bernama Briptu La Bili, yang juga mantan ipar pelaku, mendapat luka tikam di bagian paha sebelah kiri, lutut kiri, luka tusuk pada perut sebelah kanan dan luka robek pada perut sebelah kiri dengan usus terburai. Korban kemudian di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Kronologi kejadian berawal asaat pelaku yang merupakan mantan adik ipar dari korban, datang untuk bertemu mantan istri dan mau mengambil anaknya.

“Namun upaya itu dihalangi mantan istri pelaku Rasnawati alias Wa Mpi bersama korban,”ujar Kasi Humas Polres Butur, Ipda Riantho Sarira, Jumat (16/6/2023).

