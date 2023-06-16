Berada di Atas Ketinggian 2.000 Mdpl, Begini Sulitnya Medan Operasi Pembebasan Pilot Susi Air

JAYAPURA - Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, pencarian pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehrtens dipusatkan di sekitar wilayah Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dan berharap pilot berkebangsaan Selandia Baru dapat segera dibebaskan dari KKB pimpinan Egianus Kogoya.

"Tim Satgas Damai Cartenz bersama satuan lainnya terus berupaya untuk membebaskan sandera yang ditawan KKB pimpinan Egianus Kogoya," ujar Kombes Faizal dilansir Antara, Jumat (16/6/2023).

Menurutnya, tidak mudah melakukan pencarian pilot Susi Air itu di wilayah tersebut, karena kondisi alam yang berada di ketinggian di atas 2.000 meter di atas permukaan laut atau hampir setinggi Gunung Salak di Bogor yang berada di ketinggian 2.211 Mdpl. Hal ini menyulitkan anggota saat bergerak.

Namun demikian pihaknya terus berupaya untuk membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut dalam keadaan selamat. Saat ini, pasukan gabungan TNI-Polri masih berada di lapangan berusaha membebaskan sandera.

"Anggota terus bergerak mendekati lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat disembunyikannya Pilot Susi Air Philip," kata Faizal tanpa mau memerinci lebih lanjut.