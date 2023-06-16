Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ribuan Warga dan Pelajar Jalan Sehat Sambut Harpan Bersama Ganjar

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:01 WIB
Ribuan Warga dan Pelajar Jalan Sehat Sambut Harpan Bersama Ganjar
Ganjar Pranowo jalan sehat bersama ribuan warga Grobogan (Foto: MPI)
A
A
A

GROBOGAN - Ribuan peserta jalan sehat merahkan Alun-alun Purwodadi, Grobogan, Jumat (16/3/2023). Tampak ribuan warga dan pelajar mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang merah memeriahkan Hari Pancasila (Harapan).

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membuka start sekaligus menjadi peserta jalan sehat tersebut. Menariknya, para peserta yang mayoritas kaum ibu justru memulai jalan sehat dari depan garis start.

Hal itu mereka lakukan lantaran tak mau kehilangan momentum foto bersama calon Presiden RI 2023 yang diusung PDI Perjuangan ini.

Dalam pembukaan jalan sehat guna menyambut Hari Kelahiran Pancasila 2023 ini Ganjar menyebutkan bahwa kesehatan jasmani dan rohani sangat penting.

"Setiap jalan sehat! Selamat ulang tahun Kabupaten Grobogan yang ke 297," ujar Ganjar Pranowo melepaskan peserta jalan sehat dilanjutkan hitungan mundur sembari mengangkat bendera di alun-alun Purwodadi Grobogan, Jumat (16/6/2023).

Usai melepas para peserta, Ganjar tak kunjung berhenti menyalami peserta dan warga yang menyaksikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement