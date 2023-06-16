Ribuan Warga dan Pelajar Jalan Sehat Sambut Harpan Bersama Ganjar

GROBOGAN - Ribuan peserta jalan sehat merahkan Alun-alun Purwodadi, Grobogan, Jumat (16/3/2023). Tampak ribuan warga dan pelajar mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang merah memeriahkan Hari Pancasila (Harapan).

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo membuka start sekaligus menjadi peserta jalan sehat tersebut. Menariknya, para peserta yang mayoritas kaum ibu justru memulai jalan sehat dari depan garis start.

Hal itu mereka lakukan lantaran tak mau kehilangan momentum foto bersama calon Presiden RI 2023 yang diusung PDI Perjuangan ini.

Dalam pembukaan jalan sehat guna menyambut Hari Kelahiran Pancasila 2023 ini Ganjar menyebutkan bahwa kesehatan jasmani dan rohani sangat penting.

"Setiap jalan sehat! Selamat ulang tahun Kabupaten Grobogan yang ke 297," ujar Ganjar Pranowo melepaskan peserta jalan sehat dilanjutkan hitungan mundur sembari mengangkat bendera di alun-alun Purwodadi Grobogan, Jumat (16/6/2023).

Usai melepas para peserta, Ganjar tak kunjung berhenti menyalami peserta dan warga yang menyaksikan.