Respons Cepat Ganjar Pranowo Perbaiki Sekolah dan Jalan di Grobogan

GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendapatkan aduan sekolah dan ruas jalan rusak dari aplkasi LaporGub. Ia merespons cepat aduan itu dengan langsung memperbaikinya.

Ganjar meninjau langsung proses perbaikan itu. Awalnya dirinya mengecek bangunan di SDN 1 Karangweder, Kabupaten Grobogan. Disana, Ia melihat berbagai kerusakan di SD tersebut, seperti atap-atap yang bolong hingga pintu yang lapuk. Ganjar pun menganggarkan Rp1,5 miliar untuk membangun ulang sekolah tersebut, sementara kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah para pengajar.

Kemudian dilanjutkan dengan mengecek perbaikan ruas Jalan Karangwader-Leyangan sepanjang 2,2 Km. Mayoritas kerusakan sudah diperbaiki, tinggal 450 meter yang masih dalam proses pengerjaan. Lalu bertolak ke ruas Jalan Gadoh-Gunung Tumpeng. Perbaikan ruas jalan ini sudah selesai dan bisa gunakan masyarakat sehari-hari.

“Tugas kami ketika mendapat laporan, itu bagian dari kepedulian saja. Kalau komitmen pemerintah daerah ‘Pak Gub sudah kita siapkan’ oke siap, akan dibangun,” kata Ganjar kepada awak media, Jumat (16/6/2023).

Menurut Ganjar, semua aduan masyarakat dari aplikasi LaporGub atau media lain sangat membantu pemerintah. Khususnya untuk menemukan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan pembangunan.

Karena itu, kata Ganjar, pemerintah tidak perlu sensi dengan aduan-aduan tersebut. Pihaknya, kata Ganjar, berkomitmen dan berupaya merespons aduan itu dengan cepat.

“Aduan masyarakat membantu. Kalau kita belum bisa merespons seketika, tidak apa-apa kita sampaikan kepada masyarakat ada tahapannya. Sehingga masyarakat teredukasi dengan baik bagaimana tahapannya sampai perencanaan pembangunan itu,” tutur dia.

BACA JUGA: Ribuan Warga dan Pelajar Jalan Sehat Sambut Harpan Bersama Ganjar

Ganjar pun mengapresiasi Pemkab Grobogan yang sigap berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk segera memproses perbaikan yang dibutuhkan masyarakat. Ganjar berharap sinergitas pemerintah di setiap level bisa terus terjaga.

“Sekali lagi, semangat dan komitmennya bagus, maka relasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kalau kita dalam garis yang sama insya Allah semuanya cepat,” kata Ganjar.