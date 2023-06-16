Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia Lewat Program SMKN Jateng Gratis

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:57 WIB
Ganjar Pranowo Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia Lewat Program SMKN Jateng Gratis
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Foto: Pemprov Jateng)
GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui program SMKN Jateng gratis untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

“Kita mau angkat IPM kita menjadi jauh lebih baik maka akses pendidikan itu ada, wabilkhusus untuk yang miskin,” kata Ganjar, Jumat (16/6/2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Jateng pada tahun 2022 mencapai 72,79, sehingga naik dari tahun sebelumnya 72,16. Peningkatan IPM terjadi pada semua komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan, maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

SMKN Jateng gratis diperuntukkan bagi siswa miskin yang orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah. Siswa yang masuk melalui seleksi akan ditempa pendidikan dan menetap di asrama. Semuanya gratis tanpa biaya, mulai dari pendaftaran, seragam, sepatu, peralatan sekolah, asrama, hingga makan sehari-hari.

“SMK Jateng sekarang sudah mulai menjadi idola, orang mulai berduyun-duyun oleh beberapa orang ‘Pak Ganjar saya mau titip satu anak saya’. Mohon maaf tidak bisa, silakan ikuti tes. Ini yang perlu syarat-syarat khusus dan kita tidak bisa menampung semuanya,” ujar Ganjar.

Saat ini, Ganjar menyebut Pemprov Jateng terus membuka lebar akses pendidikan gratis dengan menambah 15 SMKN Jawa Tengah semi boarding yang tersebar di berbagai kab/kota.

Ke-15 sekolah tersebut antara lain SMKN 1 Demak, SMKN 2 Rembang, SMKN 1 Wirosari Grobogan, SMKN 1 Jepon Blora, SMKN 1 Tulung Klaten, SMKN 1 Kedawung Sragen, SMKN 2 Wonogiri, SMKN 1 Purworejo, SMKN 2 Wonosobo, SMKN 1 Punggelan Banjarnegara, SMKN 1 Alian Kebumen, SMKN 2 Cilacap, SMKN 1 Kalibagor Banyumas, SMKN 1 Tonjong Brebes, dan SMKN 1 Randudongkal Pemalang.

“Sekarang kita tambah 15 (semi boarding), karena kita ingin lebih banyak mendistribusikan akses pendidikan anak-anak yang punya potensi bagus," ucap Ganjar.

