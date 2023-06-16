Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Heboh Ibu Muda Ditemukan Tewas Membusuk, Dipeluk Tiga Anaknya yang Masih Bayi dan Balita

Lazarus Sandy , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:27 WIB
Heboh Ibu Muda Ditemukan Tewas Membusuk, Dipeluk Tiga Anaknya yang Masih Bayi dan Balita
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

PATI - Warga perumahan Griya Pesona, Desa Kutuharjo, Pati, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu muda di rumahnya, Rabu malam.

Wanita berusia 31 tahun bernama Budiati tersebut, pertama kali ditemukan oleh suaminya sendiri, dalam kondisi sudah tebujur kaku disamping tiga anak balitanya.

Kejadian bermula pada saat suami korban yang bekerja di luar kota merasa curiga, lantaran selama dua hari ia tidak mendapat kabar dari istrinya tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang.

Ketika sampai di rumah pada Rabu malam, ia kaget karena mendapatkan kondisi istrinya sudah meninggal.

Sedangkan ketiga anaknya juga dalam keadaan lemas. Anak bungsunya yang masih berusia 26 hari berada di samping tubuh korban bagian depan, sedangkan dua anak lainnya yang berusia 2 dan 4 tahun memeluk punggung korban.

Suami korban lantas meminta pertolongan dari warga sekitar. Warga dan ketua RT kemudian bergegas ke kediaman korban. "Saat memasuki rumah ditemukan tubuh Budiati sudah terbujur kaku dan terlihat beberapa luka lebam di tubuhnya," kata tetangga Korban Didik Dwi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pati mayat wanita mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3192062//angin_puting_beliung-VFd4_large.jpg
Puluhan Rumah di Pati Rusak Parah Diterjang Angin Puting Beliung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190330//mayat-Df2M_large.jpg
Sadis, Bayi 6 Bulan Tewas Dibanting Ayahnya di Ciputat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188558//pemerintah-NkrQ_large.jpg
Sopir Truk Sampah Meninggal di TPST Bantargebang, Pramono: Penyakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement