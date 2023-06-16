Heboh Ibu Muda Ditemukan Tewas Membusuk, Dipeluk Tiga Anaknya yang Masih Bayi dan Balita

PATI - Warga perumahan Griya Pesona, Desa Kutuharjo, Pati, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu muda di rumahnya, Rabu malam.

Wanita berusia 31 tahun bernama Budiati tersebut, pertama kali ditemukan oleh suaminya sendiri, dalam kondisi sudah tebujur kaku disamping tiga anak balitanya.

Kejadian bermula pada saat suami korban yang bekerja di luar kota merasa curiga, lantaran selama dua hari ia tidak mendapat kabar dari istrinya tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang.

Ketika sampai di rumah pada Rabu malam, ia kaget karena mendapatkan kondisi istrinya sudah meninggal.

Sedangkan ketiga anaknya juga dalam keadaan lemas. Anak bungsunya yang masih berusia 26 hari berada di samping tubuh korban bagian depan, sedangkan dua anak lainnya yang berusia 2 dan 4 tahun memeluk punggung korban.

Suami korban lantas meminta pertolongan dari warga sekitar. Warga dan ketua RT kemudian bergegas ke kediaman korban. "Saat memasuki rumah ditemukan tubuh Budiati sudah terbujur kaku dan terlihat beberapa luka lebam di tubuhnya," kata tetangga Korban Didik Dwi.