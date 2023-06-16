Ajak Milenial Peduli Kesenian, Relawan Ganjar Gelar Pertunjukan Pantomim

TRENGGALEK - Sukarelawan Srikandi Jatim mengadakan pertunjukan pantomim bertajuk "Art of Silence Life”, di Dusun Krajan, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Korwil Srikandi Ganjar Jatim, Cindy Miftakhul Maghriza mengatakan kegiatan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian para loyalis Ganjar tersebut terhadap seni. Pihaknya juga menggandeng komunitas POST (Pusat Olah Seni Trenggalek).

"Kami ingin semua milenial yang ada di sini mau mulai belajar pantomim dan mau mengenal seni pantomim. Pusat Olah Seni Trenggalek ini juga ingin membangkitkan semangat para milenial kembali yang ada di Trenggalek," ujar Cindy, Jumat (16/6/2023).

Dia berharap, acara ini bisa menjadi wadah bagi para pegiat seni khususnya milenial yang ada di Trenggalek dalam mengekspresikan kreativitas yang ada pada diri mereka.

"Harapan dan tujuan dari kegiatan ini adalah milenial itu semakin kreatif dan semakin melek akan seni," ujar Cindy.

Saat pertunjukan bakat, pelakon pantomim bernama Miftakhul Huda tampak duduk dan merenung seolah memikirkan sesuatu.

Di akhir pertunjukan, Miftakhul menyuguhkan foto Ganjar Pranowo. Kemudian, dia menunjukkan bahasa tubuh yang menyimbolkan rasa cintanya terhadap sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut.