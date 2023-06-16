Pelajar di Kota Malang Tewas Terlindas Truk saat Berangkat Sekolah

MALANG - Pelajar di Kota Malang tewas terlindas truk ketika berangkat sekolah. Korban yang masih berusia 18 tahun berinisial TCP ini tewas seketika di lokasi kejadian, pada Jumat pagi (16/6/2023).

Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan ini terjadi pada pukul 06.00 WIB Jumat pagi (16/6/2023) di Jalan Galunggung, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Awalnya korban hendak menyalip kendaraan truk di depannya, tapi oleng dan akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan.

Kasubnit Laka Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang Kota Ipda Isrofi menyatakan, pihaknya menerima laporan kecelakaan maut tersebut sekitar pukul 09.00 WIB, Jumat pagi. Korban diketahui berinisial TCP warga Jalan Gempol Marga Bhakti 8, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol N 4979 ABY melaju dari selatan ke utara. Di saat bersamaan hendak mendahului truk Hino di depannya dengan Nopol N 9542 CL yang berjalan searah dengan kendaraannya.

"Diduga korban haluannya terlalu ke kanan sehingga bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan Nopol N 4725 AAE yang dikemudikan Sugiono, melaju berlawanan arah," ungkap Isrofi dikonfirmasi pada Jumat siang (16/6/2023).

Kemudian TCP terjatuh usai bertabrakan dengan sepeda motor lainnya, hingga memasuki kolong truk Hino yang dikemudikan oleh Muhammad Ichwan (26), warga Dusun Gebyak, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Seketika itu kepala korban terlindas bagian ban belakang truk yang melaju di depannya.

"Kepalanya terlindas ban kanan belakang truk tersebut, akibat tabrakan pengendara sepeda motor Honda Beat dengan Nopol N-4979-ABY meninggal dunia di lokasi kejadian," kata dia.

Satu korban lain yang ditabrak TCP, yakni Sugiono (43) warga Jalan Sumbersari, Kelurahan Sumbersari, Lowokwaru Kota Malang, yang mengalami luka dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Hermina. Jasad TCP dievakuasi oleh tim medis dari PSC ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.