Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cara Unik Kiyai Muda Sosialisasikan Ganjar ke Emak-Emak di Mojokerto

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:36 WIB
Cara Unik Kiyai Muda Sosialisasikan Ganjar ke Emak-Emak di Mojokerto
Bakal Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo/ist
A
A
A

MOJOKERTO- Dalam rangka meningkatkan penghasilan warga dari potensi perikanan daerah, Kiyai Muda Jawa Timur menggelar pelatihan pemanfaatan hasil perikanan di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Mereka mengadakan pelatihan praktik pembuatan olahan otak-otak dari ikan bandeng kepada ibu rumah tangga di Desa Banjaragung sekaligus menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

Koordinator Wilayah Kiyai Muda Jawa Timur Gus Ali Baidlowi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi perikanan Sungai Brantas yang melintasi Kabupaten Mojokerto.

"Kami membuat workshop pada masyarakat Mojokerto, bagaimana mereka memanfaatkan ikan air tawar dari budi daya atau tangkapan dari Kali Brantas karena Mojokerto sendiri adalah aliran air sungai Brantas atau hilir sungai, sangat banyak sekali ikan mulai dari belut, ikan bandeng dan sebagainya," ujar Gus Ali Jumat, (16/6/2023).

ist

Pihaknya juga mendorong warga desa untuk memiliki penghasilan tambahan melalui pelatihan pembuatan olahan ikan air tawar, khususnya ikan bandeng untuk menjadi produk jualan.

Dia memberi contoh, otak-otak ikan bandeng yang berpotensi untuk menjadi produk kebanggaan warga desa. Dengan adanya pelatihan pembuatan olahan itu, diharapkan masyarakat juga dapat berkontribusi untuk memberikan pemasukan daerah.

"Bagaimana mereka membuat nilai tambah dari hasil tambah dari hasil perikanan air tawar, menjadi sebuah olahan. Kebetulan mereka menginginkan adanya pelatihan atau pemanfaatan untuk menjadi olahan bernilai tinggi," ulasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188251//oso-WDQz_large.jpg
Akses Pendidikan Pemilu bagi Generasi Muda Perlu Ditingkatkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182029//agus_taufik-nb13_large.jpg
Fenomena Zohran Mamdani dan Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158378//pdip-R2lT_large.jpg
Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement