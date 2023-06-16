Cara Unik Kiyai Muda Sosialisasikan Ganjar ke Emak-Emak di Mojokerto

MOJOKERTO- Dalam rangka meningkatkan penghasilan warga dari potensi perikanan daerah, Kiyai Muda Jawa Timur menggelar pelatihan pemanfaatan hasil perikanan di Desa Banjaragung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Mereka mengadakan pelatihan praktik pembuatan olahan otak-otak dari ikan bandeng kepada ibu rumah tangga di Desa Banjaragung sekaligus menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

Koordinator Wilayah Kiyai Muda Jawa Timur Gus Ali Baidlowi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi perikanan Sungai Brantas yang melintasi Kabupaten Mojokerto.

"Kami membuat workshop pada masyarakat Mojokerto, bagaimana mereka memanfaatkan ikan air tawar dari budi daya atau tangkapan dari Kali Brantas karena Mojokerto sendiri adalah aliran air sungai Brantas atau hilir sungai, sangat banyak sekali ikan mulai dari belut, ikan bandeng dan sebagainya," ujar Gus Ali Jumat, (16/6/2023).

Pihaknya juga mendorong warga desa untuk memiliki penghasilan tambahan melalui pelatihan pembuatan olahan ikan air tawar, khususnya ikan bandeng untuk menjadi produk jualan.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Beri Penyuluhan Cegah Stunting ke Warga Banyuwangi

Dia memberi contoh, otak-otak ikan bandeng yang berpotensi untuk menjadi produk kebanggaan warga desa. Dengan adanya pelatihan pembuatan olahan itu, diharapkan masyarakat juga dapat berkontribusi untuk memberikan pemasukan daerah.

"Bagaimana mereka membuat nilai tambah dari hasil tambah dari hasil perikanan air tawar, menjadi sebuah olahan. Kebetulan mereka menginginkan adanya pelatihan atau pemanfaatan untuk menjadi olahan bernilai tinggi," ulasnya.