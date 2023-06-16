Lewat Gerebek Pasar, Relawan Ganjar Kiai Muda Jatim Borong Jualan Pedagang

TUBAN - Pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam sukarelawan Kiai Muda Jawa Timur berbagi kebaikan dengan masyarakat. Mereka menggelar Grebek Pasar 'Sedekah Sayur' dengan para pedagang sayur.

Kegiatan yang diadakan di Pasar Sayur Malam, Desa Bedrek, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat (16/6/2023) dini hari itu melibatkan pedagang sayur, baik pedagang yang melapak, maupun pedagang keliling.

Koordinator Wilayah Kiai Muda Jawa Timur Gus Ali Baidlowi mengatakan, gerebek pasar dilakukan dengan cara memborong sayur para pedagang di Pasar Bedrek Selogabus, kemudian diberikan ke pedagang keliling untuk dijual ke pembeli dengan harga yang lebih murah.

"Hari ini kan juga hari Jumat, kami mengadakan Jumat Berkah. Di samping itu, kami menyasarnya bukan warga umum, tetapi menyasar pedagangnya. Saya yakin ketika pedagang disentuh, mereka akan ikhlas menjual dagangan kelilingnya ke masyarakat," kata Gus Ali di Pasar Bedrek Selogabus.

Ia menambahkan, tujuan diadakannya program gerebek pasar Kiyai Muda Jawa Timur selain untuk membantu melariskan dagangan pedagang sayur di pasar, juga untuk membantu masyarakat mendapatkan sayur dengan harga yang lebih murah.

Pasalnya, lanjut Gus Ali, pedagang sayur di Pasar Bedrek Selogabus kerap mengeluhkan dagangannya yang kurang laris lantaran pasar tersebut belum lama didirikan. Sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui pasar itu.

Gus Ali berharap, dengan diadakannya grebek pasar bisa membantu menyelesaikan permasalahan pedagang di pasar, sehingga mengeratkan jalinan kerukunan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah kemanusiaan.

"Kami harapkan dengan adanya sedekah sayur seperti ini, insyaallah bisa menumbuhkan rasa cinta kami kepada masyarakat, rasa cinta kepada sesama manusia dan kerukunan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah kemanusiaan," ucap Gus Ali.

Lebih lanjut, salah satu pedagang Pasar Bedrek Selogabus bernama Pogah menuturkan, para pedagang pasar sangat terbantu dengan adanya kegiatan grebek pasar dari Kiyai Muda Jawa Timur.

"Ya bagus kegiatannya karena bisa membantu orang-orang kecil seperti kami ini. Mudah-mudahan Kyai Muda Jawa Timur lancar usahanya dan kami juga memiliki rezeki yang banyak. Mudah-mudahan Pasar Bedrek juga makin maju," ujar Pogah.