HOME NEWS JATIM

Menteri Hadi Bagikan Sertifikat Wakaf dan Hasil PTSL di Bangkalan Madura

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |20:43 WIB
Menteri Hadi Bagikan Sertifikat Wakaf dan Hasil PTSL di Bangkalan Madura
Menteri ATR Hadi Tjahjanto (Foto : Kementerian ATR/BPN)
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, gerakan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah terbukti efektif tingkatkan jumlah pensertifikatan tanah.

Hal tersebut disampaikan oleh Hadi Tjahjanto saat menyerahkan 16 sertifikat tanah wakaf dan 10 sertipikat PTSL di Desa Soket Laok, Bangkalan, Provinsi Jawa Timur pada Jumat (16/6/2023).

Sejak dilaksanakannya Program Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah, kata Menteri Hadi, dalam kurun waktu setahun terakhir sebanyak 36.149 bidang rumah ibadah telah tersertipikasi. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

“Tahun 2020 kita mensertifikasi 13.850, lalu pada 2021 meningkat menjadi 25.140, dan alhamdulilah pada 2023 kita mensertifikasi 36.149. Tentu hal patut kita syukuri,” kata Hadi Tjahjanto.

Selain itu, Menteri Hadi juga menjelaskan tanah umat yang disertifikasi bukan hanya tanah umat islam saja, tetapi juga seluruh rumah ibadah dari berbagai agama. Pencepatan pensertifikatan dilakukan dengan dilakukannya Nota Kesehapaman dengan berbagai ormas keagamaan.

“Dengan Nahdlatul Ulama kita lakukan MoU, Muhammadiyah, KWI bahkan ormas keagamaan Hindu. Hal ini sebagai wujud bahwa negara hadir untuk seluruh agama,” ujar Mantan Panglima TNI tersebut.

Selain tanah wakaf, Hadi juga menyerahkan sertipikat PTSL secara door to door di Desa tersebut.

