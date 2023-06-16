Advertisement
HOME NEWS JATIM

Turun ke Blitar, RPA Perindo Tegaskan Keberpihakan Perempuan dan Anak

Solichan Arif , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |23:18 WIB
Turun ke Blitar, RPA Perindo Tegaskan Keberpihakan Perempuan dan Anak
RPA Perindo/Foto: Solichan Arif
A
A
A

 

BLITAR- Ketua Umum Relawan Perlindungan perempuan dan anak (RPA) Partai Perindo, Jeannie Latumahina turun ke Kabupaten Blitar Jawa Timur.

Di depan warga dan para kader di Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, Jeannie mensosialisasikan bagaimana Partai Perindo memiliki keberpihakan kepada perempuan dan anak.

"Seperti harapan Ketua Umum Pak Hary Tanoesoedibjo, RPA sebagai sayap partai harus turun sampai akar rumput," ujar Jeannie Jumat (16/6/2023) petang.

Jeannie Latumahina merupakan Bacaleg DPR RI Partai Perindo dari Dapil VI (Blitar, Tulungagung dan Kediri).

RPA Perindo memang baru terbentuk pada akhir tahun 2022. Namun menurut Jeannie hingga kini sudah memiliki cabang di 33 provinsi.

Advokasi yang dilakukan kepada korban telah berhasil menyeret sedikitnya 19 pelaku. "19 pedofilia telah dipenjarakan," ungkap Jeannie.

Di Kediri, lanjut Jeannie RPA Perindo telah mengadvokasi lima kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Para pelaku telah dipenjarakan dengan hukuman di atas 10 tahun penjara. Para pelaku juga dikenai denda.

