INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ela Lastari, TKW Asal Garut Akhirnya Ditemukan Usai Hilang Berbulan-bulan

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:34 WIB
Ela Lastari, TKW Asal Garut Akhirnya Ditemukan Usai Hilang Berbulan-bulan
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

GARUT - Ela Lastari (39), TKI asal Kabupaten Garut yang dinyatakan hilang di Riyadh, Arab Saudi, akhirnya ditemukan. Warga Kampung Cikondang, Desa Tanjungkamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, itu ditemukan di suatu tempat yang tak jauh dari rumah majikannya.

Ela Lastari saat ini berada di dalam perlindungan petugas polisi yang menemukannya. Padahal beberapa waktu lalu, majikannya mengaku Ela Lastari kabur dari rumah sejak Ramadan 2023.

Saat ini Ela Lastari berada di kantor polisi setempat. Kabar mengenai PMI yang berangkat secara ilegal pada Oktober 2022 lalu itu disampaikan pihak keluarga Ela Lastari.

"Tadi malam Ela nelepon saya dengan menggunakan handphone milik salah seorang anggota polisi di kawasan Riyadh, Arab Saudi. Alhamdulillah, menurutnya, ia dalam kondisi baik dan sehat", kata Gungun Saefuloh (40), salah satu kerabat Ela Lastari, Jumat, (16/6/2023).

Menurut Gungun, Ela Lastari menghubunginya pada Kamis (15/6/2023) malam, sekira pukul 23.30 WIB. Dalam percakapan telepon, ibu empat anak itu menuturkan pengalaman dirinya mendapat perlakuan tidak baik dari majikannya.

"Mendapatkan sejumlah perlakuan yang tidak baik seperti tak mendapatkan gaji dan tak diperbolehkan berkomunikasi dengan siapa pun termasuk keluarga," ujar Gungun.

Menurut Gungun, seluruh keluarga sangat senang bisa mendengar kabar dari Ela Lastari. Sebab selama ini ia hilang kontak dan keluarga tidak bisa menghubunginya.

"Ela menanyakan bagaimana kabar anak-anaknya, sebelum ia menceritakan pengalamannya mendapat perlakuan kurang baik dari majikan," ungkapnya.

