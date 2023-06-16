Pasukan Super Elite Koopssus TNI Gelar Latihan Skala Besar di Pelabuhan Cirebon

CIREBON - Komando Operasi Khusus (Koopssus) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar latihan pembebasan sandera di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat.

Pasukan super elite ini dengan menerjunkan tim pasukan khusus dari tiga matra yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

"Latihan yang digelar di Cirebon ini sangat penting untuk membekali tim elite ini," kata Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan di Cirebon, dilansir Antara, Jumat (16/6/2023).

Dalam latihan pembebasan sandera di Pelabuhan Cirebon itu, diskenariokan kelompok teroris berjumlah 18 orang menyusup ke wilayah Cirebon, mereka menyamar sebagai pedagang dan pekerja di pelabuhan.

Selanjutnya, para teroris ini melakukan teror dan menyandera pejabat negara yang sedang mengadakan kunjungan kerja di Pelabuhan Cirebon, sejumlah orang mengaku sebagai teroris berhasil menguasai semua areal pelabuhan.

Mereka meminta sejumlah tebusan berupa uang dan meminta pemerintah RI membebaskan rekan mereka yang ditahan di beberapa penjara di Indonesia.