Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ungkap Kasus Perdagangan Orang Berkedok TKI di Indramayu, Polisi Tangkap 2 Pelaku

Andrian Supendi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:40 WIB
Ungkap Kasus Perdagangan Orang Berkedok TKI di Indramayu, Polisi Tangkap 2 Pelaku
Ungkap kasus TPPO, Polres Indramayu tangkap 2 tersangka. (MPI/Andrian Supendi)
A
A
A

INDRAMAYU - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polres Indramayu mengungkap kasus perdagangan orang berkedok penyaluran pekerja migran Indonesia (PMI). Kali ini, dua orang tersangka ditangkap.

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar, mengatakan, dua orang yang diamankan tersebut berinisial K (40) seorang wanita warga Desa Sukasari, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu dan MY (46) seorang pria warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Wanguk, Kabupaten Indramayu.

Keduanya merupakan kepala kantor cabang dan pekerja lapangan dari perusahaan perekrut calon PMI dengan tujuan penempatan Negara Jepang.

"K merupakan Kepala Kantor Cabang sedangkan MY merupakan pekerja lapangan," ujar Kapolres Indramayu, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), di Mapolres setempat, Jumat (16/6/2023).

Dari tangan tersangka, Fahri Siregar menuturkan, Polisi telah menyita barang bukti berupa 1 lembar kwitansi pembayaran proses pemberangkatan ke Jepang senilai Rp60 juta, 3 lembar tiket pesawat, 1 lembar surat Vaksin, 2 lembar surat perintah keluar dari Jepang, 20 berkas dokumen CPMI, dan sejumlah barang bukti lainnya.

AKBP M Fahri Siregar menerangkan, pengungkapan kasus TPPO tersebut berawal atas adanya laporan dari seorang korban bernama Azhar Djulkifli (29) warga Desa Sumuradem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang dipekerjakan di Jepang.

"Modus kedua tersangka ini merekrut dan memberangkatkan korban bernama Azhar Djulkifli untuk penempatan PMI ke Jepang, menjanjikan proses cepat untuk dipekerjakan di Perkebunan dengan gaji sebesar Rp25-35 juta per bulan. Adapun biaya yang dikeluarkan korban mulai dari Proses pembuatan paspor hingga pemberangkatan sebesar Rp65 juta," tutur Kapolres Indramayu.

Namun kenyataannya, lanjut Fahri Siregar, korban diberangkatkan dengan menggunakan Visa Turis. Sehingga ketika sampai di Bandara Osaka, korban diberikan Surat Perintah Pengusiran oleh Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156196/dpr-ToSO_large.jpg
Oknum Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, DPR: Pecat dan Hukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058729/tppo-HR8a_large.jpg
Jual Beli Bayi di Depok Terbongkar, KPAI: Besarnya Ancaman TPPO bak Fenomena Gunung Es
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057885/tppo-YRKd_large.jpg
TPPO Bayi di Depok, Transaksi Pakai Sistem Pre-Order Janjian saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3057870/tppo-xdcb_large.jpg
Sasar WNA, Pelaku TPPO Bayi dari Depok ke Bali Raup Untung Rp20-25 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/337/3047944/wni-J1EG_large.jpg
WNI Diduga Disekap dan Disiksa di Myanmar, Keluarga Lapor Bareskrim Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039362/dirtipidum_bareskrim_polri_brigjen_djuhandhani_rahardjo_puro-Yo9D_large.jpg
Miris! 50 WNI Jadi Korban TPPO Modus PSK di Sydney, Kerugian Capai Rp500 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement