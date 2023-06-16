Ringankan Beban Masyarakat, Relawan Ganjar Gelar Pasar Murah di Galung Maloang

PARE-PARE- Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar bazar pasar murah untuk ringankan beban masyarakat, di Jalan Pipit IX Blok D Perumnas Wekke’e, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

Koordinator Wilayah Orang Muda Ganjar Sulsel, Muh. Rais Auliya Razak mengatakan, dalam bazar murah ini, pihaknya telah mempersiapkan berbagai macam kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau.

"Kami mempersiapkan berbagai macam kebutuhan pokok yang akan dijualkan dengan harga lebih terjangkau kepada masyarakat," ujar Rais Auliya, Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, kegiatan yang juga sebagai sosialisasi sosok Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 itu mendapatkan respons positif dari para warga.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Beri Penyuluhan Cegah Stunting ke Warga Banyuwangi

Menurutnya, banyak warga masyarakat berduyun-duyun berdatangan untuk memperoleh sembako dengan harga murah.

"Banyak juga masyarakat menanyakan kegiatan pasar murah ini. Tentunya antusias dari masyarakat sekitar sangat bagus, luar biasa sekali,"pungkasnya.