Sebelum Tewas, Aipda Bonan Sempat Unggah Status Tentang Keluarga

MUSI RAWAS - Aipda Paimbonan alias Bonan (42) sebelum ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala, dalam mobil dinas di kawasan helipad Agropolitan Center Desa Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, ternyata sempat mengunggah status di Whatshappnya menggunakan backgroud foto keluarga dengan caption “Ingat dan Memikirkan Kalian lah yg membuat hidup ini menjadi bermakna”.

Kepergian Aipda Bonan menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarganya, terutama istri dan ke empat anaknya. Begitu juga dengan keluarga besar Polres Musi Rawas bahkan orang-orang yang mengenal sosoknya.

Jenazah Bonan telah diberangkatkan menuju daerah Lumpatan, Sekayu Musi Banyuasin, rumah orangtuanya, setelah sempat dimandikan dan disholatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

Salah seorang kenalan Bonan sapaan akrab Aipda Paimbonan, sekaligus anggota DPRD Kota Lubuklinggau Wansari mengatakansangat kaget begitu mendengar kabar Bonan meninggal dunia karena bunuh diri, bahkan serasa tidak percaya dengan informasi tersebut.