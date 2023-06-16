Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sebelum Tewas, Aipda Bonan Sempat Unggah Status Tentang Keluarga

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:33 WIB
Sebelum Tewas, Aipda Bonan Sempat Unggah Status Tentang Keluarga
Unggahan status Ipda Bonan (foto: dok ist)
A
A
A

MUSI RAWAS - Aipda Paimbonan alias Bonan (42) sebelum ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala, dalam mobil dinas di kawasan helipad Agropolitan Center Desa Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, ternyata sempat mengunggah status di Whatshappnya menggunakan backgroud foto keluarga dengan caption “Ingat dan Memikirkan Kalian lah yg membuat hidup ini menjadi bermakna”.

Kepergian Aipda Bonan menyisahkan duka yang mendalam bagi keluarganya, terutama istri dan ke empat anaknya. Begitu juga dengan keluarga besar Polres Musi Rawas bahkan orang-orang yang mengenal sosoknya.

Jenazah Bonan telah diberangkatkan menuju daerah Lumpatan, Sekayu Musi Banyuasin, rumah orangtuanya, setelah sempat dimandikan dan disholatkan di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.

Salah seorang kenalan Bonan sapaan akrab Aipda Paimbonan, sekaligus anggota DPRD Kota Lubuklinggau Wansari mengatakansangat kaget begitu mendengar kabar Bonan meninggal dunia karena bunuh diri, bahkan serasa tidak percaya dengan informasi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/510/3058635/polisi_bunuh_diri-lKFD_large.jpg
Perwira Polri yang Tewas di Kulonprogo Dipastikan Bunuh Diri, Tembakan Pistol ke Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/519/3047819/polisi_bunuh_diri-I7o6_large.jpg
Kapolsek di Mojokerto Tewas Bunuh Diri, Begini Kronologi Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035760/3-fakta-ajudan-wakapolres-sorong-tewas-tergantung-polisi-gali-motifnya-58cRcsJcTv.jpg
3 Fakta Ajudan Wakapolres Sorong Tewas Tergantung, Polisi Gali Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035519/kronologi-penemuan-ajudan-wakapolres-sorong-yang-tewas-gantung-diri-di-rumah-dinas-Ts3aSYV56q.JPG
Kronologi Penemuan Ajudan Wakapolres Sorong yang Tewas Gantung Diri di Rumah Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/340/3035444/bripda-riko-tewas-tergantung-di-rumah-wakapolres-sorong-ini-kronologinya-VZoxa1B3sc.jpg
Bripda Riko Tewas Tergantung di Rumah Wakapolres Sorong, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/338/3004665/kasus-bunuh-diri-brigadir-rat-pengamat-sebut-beban-kerja-anggota-polri-berat-Dc9Y6VVIIX.jpg
Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT, Pengamat Sebut Beban Kerja Anggota Polri Berat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement