HOME NEWS SUMSEL

Tim Polda Sumsel Turun Guna Mengungkap Penyebab Tewasnya Kanit Paminal Polres Musi Rawas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:46 WIB
Tim Polda Sumsel Turun Guna Mengungkap Penyebab Tewasnya Kanit Paminal Polres Musi Rawas
Aipda Bonan semasa hidup/kemeja putih (foto: dok ist)
A
A
A

MUSI RAWAS - Tewasnya Kanit Paminal Polres Musi Rawas (Mura), Aipda Paimbonan (42) yang ditemukan tewas di dalam mobil dengan luka tembak dibagian kepala membuat tim Propam Polda Sumatera Selatan turun langsung, untuk mengusut penyebab kematiannya.

Kasi Humas Polres Musi Rawas, Iptu Herdiansyah mengatakan, saat olah tempat kejadian perkara (TKP) tim yang turun sudah mengamankan mobil dinas yang digunakan korban, termasuk senjata apinya.

Namun untuk penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan pada Jum’at (16/6/2023) tim dari Polda Sumsel akan turun, Irwasda dan Bid Propam.

“Penyelidikan nantinya akan mengungkap penyebab tewasnya Aipda Bonan, ia tertembak, ditembak atau bunuh diri, semua akan diungkap,” Herdiansyah, saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).

Selain itu mulai dari penemuan jasad korban di dalam mobil, dibawa ke rumah sakit, pihak Polres Musi Rawas sudah mengamakan sejumlah barang bukti (BB) mulai dari mobil dinas dan senjata apinya. Semua akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan tim Polda yang akan turun.

Halaman:
1 2
      
