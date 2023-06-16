Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Jasad Pendaki Gunung Dempo Dievakuasi, Petugas Tak Temukan Perlengkapan Pendakian

Dede Febriansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:58 WIB
Jasad Pendaki Gunung Dempo Dievakuasi, Petugas Tak Temukan Perlengkapan Pendakian
Jasad pria dievakuasi dari Gunung Dempo. (Ist)
PAGARALAM - Jasad Sulaiman bin Samsudin (41), warga Desa Sumber Karya, Kecamatan Gumay Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang ditemukan pendaki di pinggir kawah merapi Gunung Dempo Kota Pagar Alam telah dievakuasi tim SAR gabungan.

Koordinator Tim Evakuasi dari BPBD Kota Pagar Alam, Anjas mengatakan, korban diduga meninggal karena kelaparan dan hipotermia (kondisi kedinginan ekstrem).

"Saat jasad tersebut ditemukan, tidak terlihat di sekeliling area pendakian seperti orang yang mempunyai persiapan untuk berkemah," ujar Anjas, Jumat (16/6/2023).

Ia menjelaskan, tim evakuasi gabungan tidak menemukan adanya tenda maupun logistik lainnya milik almarhum Sulaiman di lokasi.

"Saat temukan kondisinya hanya mengenakan celana panjang jeans dan jaket tipis saja. Tidak ditemukan tenda maupun bekal makanan untuk berkemah," katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
