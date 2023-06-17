Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Anjing Pelacak disebut K-9?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |10:02 WIB
Kenapa Anjing Pelacak disebut K-9?
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
JAKARTA- Kenapa anjing pelacak disebut K-9 menjadi salah satu bagian dari tubuh satuan kepolisian Indonesia maupun dunia.

Kepolisian Indonesia sendiri memiliki Detasemen K-9 atau Detasemen Anjing Pelacak yang bertugas untuk menemukan bahan peledak, pelacakan narkoba, hingga operasi keamanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak yang penasaran kenapa anjing pelacak disebut K-9.

Dilansir dari berbagai sumber, anjing pelacak disebut K-9 merupakan istilah yang berasal dari kata Canine. Penggunaan huruf "K" sebagai singkatan untuk "ca" dan "9" digunakan sebagai pengganti huruf "nine" dalam kata canine.

Canine sendiri merupakan istilah yang mengacu pada hewan mamalia dalam famili Canidae yang mencakup anjing (Canis lupus familiaris), serigala (Canis lupus), rubah (Vulpes vulpes), dan spesies-spesies terkait lainnya. Canidae merupakan famili yang terdiri dari mamalia karnivora yang memiliki fitur-fitur khas seperti gigi taring yang kuat, moncong panjang, telinga tegak, dan kemampuan olahraga yang baik.

Halaman:
1 2 3
      
