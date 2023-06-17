Pedang Kuno Zaman Perunggu Usia 3.000 Tahun Ditemukan di Pemakaman, Kondisi Masih Bagus dan Memesona

Pedang kuno Zaman Perunggu ditemukan masih dalam kondisi bagus (Foto: Archaologie Buro Dr. Woidich)

JERMAN - Arkeolog Jerman sangat senang Ketika mengetahui mereka berhasil menggali pedang Zaman Perunggu berusia lebih dari 3.000 tahun yang terpelihara dengan sangat baik.

Pedang perunggu dengan gagang segi delapan ditemukan di sebuah kuburan di kota selatan Nördlingen. Pedang ini diperkirakan berasal dari akhir abad ke-14 SM.

Kantor Negara untuk Perlindungan Monumen (BLfD) Bavaria mengatakan kondisinya sangat bagus, memesona, dan masih bersinar.

BACA JUGA: Mesir Larang Arkeolog Belanda Lakukan Penggalian di Situs Penting karena Pamerkan Musisi Kulit Hitam

Dikutip BBC, kuburan itu berisi tulang belulang pria, wanita dan anak laki-laki, serta benda-benda perunggu lainnya.