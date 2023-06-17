Terancam Kehabisan Peralatan Militer, Putin Tegaskan Serangan Balasan Ukraina Tak Akan Berhasil

Putin tegaskan serangan balasan Ukraina tak akan berhasil (Foto: AP)

RUSIA – Presiden Rusia Vladimir Putin mengulangi klaimnya bahwa Ukraina tidak memiliki peluang untuk berhasil dalam serangan balasan yang sedang berlangsung.

Dia menegaskan militer Ukraina akan kehabisan peralatan militernya dan hanya akan menggunakan peralatan yang disumbangkan oleh Barat.

"Anda tidak bisa bertarung lama seperti itu," katanya, dikutip BBC.

Dia memperingatkan bahwa setiap jet tempur F16 buatan Amerika Serikat (AS) yang diberikan ke Ukraina akan terbakar dan tidak diragukan lagi.

Ukraina sebelumnya menolak pernyataan serupa, menegaskan mereka membuat kemajuan dalam merebut kembali wilayah di timur dan selatan Ukraina.

Pada Jumat (16/6/2023O), Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Malyar mengatakan di selatan negara itu unit telah maju 2 km ke segala arah.

Sebelumnya, Maliar mengatakan pertempuran yang sangat sengit berkecamuk di beberapa bagian Ukraina ketika pasukan Kyiv melanjutkan serangan balasan mereka.