Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terancam Kehabisan Peralatan Militer, Putin Tegaskan Serangan Balasan Ukraina Tak Akan Berhasil

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:25 WIB
Terancam Kehabisan Peralatan Militer, Putin Tegaskan Serangan Balasan Ukraina Tak Akan Berhasil
Putin tegaskan serangan balasan Ukraina tak akan berhasil (Foto: AP)
A
A
A

RUSIAPresiden Rusia Vladimir Putin mengulangi klaimnya bahwa Ukraina tidak memiliki peluang untuk berhasil dalam serangan balasan yang sedang berlangsung.

Dia menegaskan militer Ukraina akan kehabisan peralatan militernya dan hanya akan menggunakan peralatan yang disumbangkan oleh Barat.

"Anda tidak bisa bertarung lama seperti itu," katanya, dikutip BBC.

Dia memperingatkan bahwa setiap jet tempur F16 buatan Amerika Serikat (AS) yang diberikan ke Ukraina akan terbakar dan tidak diragukan lagi.

Ukraina sebelumnya menolak pernyataan serupa, menegaskan mereka membuat kemajuan dalam merebut kembali wilayah di timur dan selatan Ukraina.

Pada Jumat (16/6/2023O), Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Malyar mengatakan di selatan negara itu unit telah maju 2 km ke segala arah.

Sebelumnya, Maliar mengatakan pertempuran yang sangat sengit berkecamuk di beberapa bagian Ukraina ketika pasukan Kyiv melanjutkan serangan balasan mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement