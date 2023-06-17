Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Tornado Tewaskan 3 Orang, Texas Bersiap Hadapi Gelombang Panas

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:49 WIB
Usai Tornado Tewaskan 3 Orang, Texas Bersiap Hadapi Gelombang Panas
Badai tornado menghantam Texas menewaskan 3 orang (Foto: BBC)
A
A
A

TEXAS - Jutaan orang di Texas, Amerika Serikat (AS) bersiap menghadapi suhu ekstrem selama akhir pekan hanya beberapa hari setelah tornado menewaskan tiga orang di negara bagian itu.

Temperatur telah meningkat sejak Kamis (15/6/2023), ketika sistem badai besar melanda Amerika Serikat (AS) bagian selatan, juga menyebabkan kematian di Florida dan Mississippi.

Listrik padam untuk 400.000 konsumen di Selatan pada Jumat (16/6/2023) malam.

Pejabat memperingatkan bahwa panas yang brutal akan membebani jaringan listrik saat penduduk menjalankan AC mereka.

Dikutip BBC, temperatur ekstrem ini terjadi saat AS bersiap untuk merayakan liburan Juneteenth pada Senin (19/6/2023), hari libur federal.

Layanan Cuaca Nasional (NWS) mengeluarkan peringatan panas hingga Minggu (18/6/2023), memperingatkan orang-orang di Texas bahwa suhu kadang-kadang bisa terasa panas di 110F (43C).

Kota-kota di seluruh Texas telah membuka pusat pendinginan untuk penduduk yang rentan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/18/3013510/tornado-dan-badai-hantam-amerika-tengah-tewaskan-15-orang-banyak-rumah-hancur-dan-putus-aliran-listrik-jGUD1416KJ.jpg
Tornado dan Badai Hantam Amerika Tengah Tewaskan 15 Orang, Banyak Rumah Hancur dan Putus Aliran Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/18/2936414/6-orang-tewas-akibat-tornado-dan-badai-hebat-TsSvNRnCae.jpg
6 Orang Tewas Akibat Tornado dan Badai Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/01/18/2791393/tornado-dahsyat-hantam-little-rock-22-orang-dirawat-di-rs-dan-90-000-orang-hidup-gelap-gelapan-O92TnU5GLt.jpg
Tornado Dahsyat Hantam Little Rock, 22 Orang Dirawat di RS dan 90.000 Orang Hidup Gelap-gelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/27/18/2787862/badai-tornado-tewaskan-26-orang-cuaca-yang-lebih-buruk-dikhawatirkan-terjadi-gEAMP7nfwp.jpg
Badai Tornado Tewaskan 26 Orang, Cuaca yang Lebih Buruk Dikhawatirkan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/01/18/1555712/tornado-hantam-tenggara-as-lima-orang-tewas-mRGqJiDE2r.jpg
Tornado Hantam Tenggara AS, Lima Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/04/16/18/1364667/tornado-terjang-uruguay-dua-orang-tewas-terhantam-mobil-terbang-5kavvC5mNl.jpg
Tornado Terjang Uruguay, Dua Orang Tewas Terhantam Mobil Terbang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement