HOME NEWS INTERNATIONAL

Tembak Mati 11 Jamaah di Sinagoge, Pelaku Hadapi 63 Dakwaan dan Terancam Hukuman Mati

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |16:32 WIB
Pria bersenjata pelaku penembakan jamaah sinagoge menghadapi 63 dakwaan (Foto: AP)
Pria bersenjata pelaku penembakan jamaah sinagoge menghadapi 63 dakwaan (Foto: AP)
A
A
A

PENNSYLVANIA - Seorang pria bersenjata yang dituduh membunuh 11 jamaah di sinagoge Pittsburgh pada 2018 dinyatakan bersalah oleh juri di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat (AS).

Persidangan federal Robert Bowers, 50, sekarang beralih ke fase hukuman, dengan pengadilan siap untuk memutuskan apakah dia harus diberikan hukuman mati.

Seperti diketahui, serangan pada 27 Oktober tahun lalu di dalam sinagoga Tree of Life adalah serangan antisemit paling mematikan dalam sejarah AS.

Bowers mengaku tidak bersalah atas semua 63 dakwaan terhadapnya.

Juri memvonisnya atas semua tuduhan setelah kurang dari satu hari penuh pertimbangan.

Selama persidangan tiga minggu, jaksa memanggil 60 saksi untuk membuktikan bahwa pria bersenjata itu melakukan serangan karena kebencian terhadap orang Yahudi.

Tim pembela Bowers tidak memanggil saksi dan tidak menyangkal dia melakukan serangan itu, tetapi mengatakan itu karena kebencian delusi terhadap imigran dan kelompok nirlaba Yahudi, bukan orang Yahudi.

Pengacara AS Mary Hahn mengatakan dalam argumen penutup pada hari Kamis bahwa terdakwa telah "memburu" korbannya.

