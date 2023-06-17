Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Desa Bergemuruh saat Batuan Runtuh Besar-besaran, Warga Sudah Dievakuasi ke Tempat yang Aman

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:00 WIB
Desa Bergemuruh saat Batuan Runtuh Besar-besaran, Warga Sudah Dievakuasi ke Tempat yang Aman
Bebatuan runtuh di sebuah desa kecil di Swiss (Foto: REX/Shutterstock)
A
A
A

SWISS - Jutaan meter kubik batu telah bergemuruh ke sebuah desa kecil di Swiss, dengan batu-batu besar menghalangi jalan. Bahkan beberapa batuan itu mendarat dalam jarak beberapa inci dari rumah.

Seluruh desa Brienz, berpenduduk 70 orang, dievakuasi pada pertengahan Mei lalu, ketika para ahli geologi memperingatkan bahwa batu besar akan segera runtuh.

Permukaan batu tepat di atas desa, yang dijuluki "pulau", diketahui tidak stabil selama beberapa dekade.

Tapi musim semi ini, reruntuhan batu mulai bertambah cepat.

Banyak warga desa berharap mereka akan meninggalkan rumah hanya untuk sementara. Namun tetap saja, mereka tidak senang dengan perintah evakuasi yang datang begitu tiba-tiba. Beberapa hari sebelum peringatan itu datang, mereka telah diberitahu akan pindah suatu waktu di akhir musim panas.

 BACA JUGA:

Sebaliknya, mereka dipanggil ke pertemuan desa darurat pada 9 Mei lalu dan diberi tahu bahwa mereka memiliki waktu 48 jam untuk pergi.

Dalam minggu-minggu setelah itu, beberapa orang menyuarakan rasa frustrasi karena prediksi runtuhan batu besar tidak terjadi. Mereka bertanya mengapa mereka tidak bisa pulang ketika bebatuan tampak runtuh perlahan dan tidak berbahaya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ambruk runtuh Desa Batuan Batu Swiss
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/18/2982123/5-pemain-ski-ditemukan-tewas-dan-1-hilang-di-pegunungan-alpen-w85eknK5iM.jpg
5 Pemain Ski Ditemukan Tewas dan 1 Hilang di Pegunungan Alpen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/18/2981899/6-pemain-ski-hilang-di-pegunungan-alpen-swiss-operasi-pencarian-besar-besaran-dikerahkan-F8VMYWg5I9.jpg
6 Pemain Ski Hilang di Pegunungan Alpen, Operasi Pencarian Besar-besaran Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/18/2936983/penembakan-maut-tewaskan-2-orang-di-swiss-polisi-buru-pelaku-mH3kG7XUNu.jpg
Penembakan Maut Tewaskan 2 Orang di Swiss, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/18/2928086/3-masjid-terbesar-di-swiss-4S0ttzQhjg.jpg
3 Masjid terbesar di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/18/2891795/gletser-swiss-menyusut-10-dalam-2-tahun-ancam-pencairan-es-lebih-cepat-bM0av93asy.jpg
Gletser Swiss Menyusut 10% dalam 2 Tahun, Ancam Pencairan Es Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/18/2854171/gletser-swiss-mencair-sisa-sisa-jasad-pendaki-yang-hilang-sejak-1986-ditemukan-5U1Kyqjd2v.jpg
Gletser Swiss Mencair, Sisa-Sisa Jasad Pendaki yang Hilang Sejak 1986 Ditemukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement