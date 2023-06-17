Desa Bergemuruh saat Batuan Runtuh Besar-besaran, Warga Sudah Dievakuasi ke Tempat yang Aman

Bebatuan runtuh di sebuah desa kecil di Swiss (Foto: REX/Shutterstock)

SWISS - Jutaan meter kubik batu telah bergemuruh ke sebuah desa kecil di Swiss, dengan batu-batu besar menghalangi jalan. Bahkan beberapa batuan itu mendarat dalam jarak beberapa inci dari rumah.

Seluruh desa Brienz, berpenduduk 70 orang, dievakuasi pada pertengahan Mei lalu, ketika para ahli geologi memperingatkan bahwa batu besar akan segera runtuh.

Permukaan batu tepat di atas desa, yang dijuluki "pulau", diketahui tidak stabil selama beberapa dekade.

Tapi musim semi ini, reruntuhan batu mulai bertambah cepat.

Banyak warga desa berharap mereka akan meninggalkan rumah hanya untuk sementara. Namun tetap saja, mereka tidak senang dengan perintah evakuasi yang datang begitu tiba-tiba. Beberapa hari sebelum peringatan itu datang, mereka telah diberitahu akan pindah suatu waktu di akhir musim panas.

Sebaliknya, mereka dipanggil ke pertemuan desa darurat pada 9 Mei lalu dan diberi tahu bahwa mereka memiliki waktu 48 jam untuk pergi.

Dalam minggu-minggu setelah itu, beberapa orang menyuarakan rasa frustrasi karena prediksi runtuhan batu besar tidak terjadi. Mereka bertanya mengapa mereka tidak bisa pulang ketika bebatuan tampak runtuh perlahan dan tidak berbahaya.