Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kehebohan Terjadi di Bandara saat Pengawal Presiden Afsel Ditolak Masuk, Polandia Bantah Rasisme

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:11 WIB
Kehebohan Terjadi di Bandara saat Pengawal Presiden Afsel Ditolak Masuk, Polandia Bantah Rasisme
Kebuntuan terjadi di bandara Polandia karena pengawal Presiden Afsel ditolak masuk (Foto: Reuters)
A
A
A

POLANDIA - Polandia mengatakan rasisme bukanlah faktor dalam keputusannya untuk menolak masuk pengawal Presiden Afrika Selatan (Afsel) dan media selama lebih dari 24 jam.

Kebuntuan terjadi di bandara Chopin Warsawa. Juru bicara bandara mengatakan kepada BBC, pesawat sekarang akan ditahan di sana hingga Minggu (18/6/2023).

Sekitar 120 orang terjebak di pesawat, yang semuanya sedang dalam perjalanan ke pertemuan puncak perdamaian di Ukraina.

Beberapa penumpang sekarang turun dan pergi ke hotel. Tindakan Polandia ini telah membuat Presiden Cyril Ramaphosa, yang melakukan perjalanan secara terpisah ke Ukraina, dalam kondisi tanpa beberapa pihak keamanannya.

Hal ini memicu reaksi marah dari kepala keamanan Ramaphosa, Mayor Jenderal Wally Rhoode.

"Mereka menunda kami, mereka membahayakan nyawa presiden kami," katanya kepada wartawan.

"Kita bisa saja berada di Kyiv sekarang dan hanya ini yang mereka lakukan. Saya ingin kalian melihat betapa rasisnya mereka,” lanjutnya.

Tapi Polandia langsung membantah hal itu.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/18/3016785/pertama-kalinya-kehilangan-suara-mayoritas-presiden-afrika-selatan-hadapi-hasil-pemilu-yang-sulit-G0sl0LPSRV.jpg
Pertama Kalinya Kehilangan Suara Mayoritas, Presiden Afrika Selatan Hadapi Hasil Pemilu yang Sulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005464/3-tewas-51-terjebak-akibat-gedung-runtuh-di-afsel-FF1PNOi0Mz.jpg
3 Orang Tewas, 51 Terjebak Akibat Gedung Runtuh di Afsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/18/2984404/afsel-akan-tangkap-warganya-yang-berperang-bersama-israel-di-gaza-ZJh93npHgo.jpg
Afsel Akan Tangkap Warganya yang Berperang Bersama Israel di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/18/2972711/bau-busuk-menyelimuti-cape-town-berasal-dari-kapal-yang-angkut-19-000-sapi-P1HuO7tlM4.jpg
Bau Busuk Menyelimuti Cape Town, Berasal dari Kapal yang Angkut 19.000 Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962710/luncurkan-partai-saingan-mantan-presiden-jacob-zuma-dipecat-dari-anc-oGurpS2a4D.jpg
Luncurkan Partai Saingan, Mantan Presiden Jacob Zuma Dipecat dari ANC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/18/2954530/adili-israel-atas-tuduhan-genosida-presiden-afsel-saya-tidak-pernah-merasa-sebangga-hari-ini-GMRo2I2NjU.JPG
Adili Israel Atas Tuduhan Genosida, Presiden Afsel: Saya Tidak Pernah Merasa Sebangga Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement