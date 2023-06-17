Bertemu Bill Gates, Xi Jinping Sampaikan Harapan Persahabatan Warga China dan AS

Bill Gates bertemu dengan Presiden China Xi Jinping (Foto: Kementerian Luar Negeri China)

BEIJING - Presiden China Xi Jinping bertemu dengan pendiri Microsoft Bill Gates di Beijing, pada Jumat (16/6/2023), yang dianggapnya sebagai orang Amerika Serikat (AS) pertama yang mengunjungi negaranya pada tahun ini.

"Presiden Xi selalu percaya bahwa fondasi hubungan China-AS terletak pada rakyat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing, dikutip Antara.

Menurut dia, Presiden Xi menyampaikan harapan rakyat China tentang persahabatan yang berkelanjutan dengan rakyat AS.

BACA JUGA: China Tegaskan Dukungan untuk Perjuangan Kemerdekaan Palestina

"Masyarakat harus lebih banyak bergerak dan lebih banyak berkomunikasi agar bisa meningkatkan saling pengertian satu sama lain," kata Wang menirukan ucapan Xi kepada Gates.

Dalam pertemuan tersebut Xi menyampaikan komitmennya untuk membawa China menuju modernisasi.

"Kami tidak akan pernah melangkah di jalan lama yang dibangun kekuatan masa lalu untuk mencari hegemoni," tegas Xi.

Oleh sebab itu, Xi menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan negara lain dalam bidang inovasi teknologi menuju masa depan yang lebih cerah.