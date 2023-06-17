Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Influencer China Meninggal Usai Coba Turunkan Berat Badan 100 Kg di Kamp Pelatihan, Tuai Kritikan Tajam

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:45 WIB
<i>Influencer</i> China Meninggal Usai Coba Turunkan Berat Badan 100 Kg di Kamp Pelatihan, Tuai Kritikan Tajam
Influencer China meninggal di kamp pelatihan penurunan berat badan (Foto: Weibo)
A
A
A

CHINA – Seorang 'influencer' media sosial (medsos) yang berusaha menurunkan lebih dari setengah berat badannya sebagai inspirasi bagi para pengikutnya dilaporkan meninggal saat menghadiri kamp pelatihan penurunan berat badan intensif di China barat laut.

Insiden ini memicu perdebatan tentang bagaimana mengatur industri influencer.

Dikutip CNN, kematian influencer berusia 21 tahun, yang memposting dengan nama Cuihua, telah mendorong media pemerintah untuk memperingatkan tentang risiko keamanan yang terlibat dalam kamp penurunan berat badan dan memperbaharui kekhawatiran atas tekanan yang dialami wanita untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan arus utama.

Cuihua telah mendokumentasikan perjalanan penurunan berat badannya kepada puluhan ribu pengikutnya di Douyin, TikTok versi China, dalam upaya untuk mendorong mereka dalam perjuangan mereka sendiri melawan obesitas.

Dia baru-baru ini memposting beberapa video tentang dirinya menjalani latihan intensif dan membagikan bahwa beratnya 156 kilogram (344 pon) dan berusaha menurunkan 100 kilogram.

Video yang diposting di akun influencer muda yang menunjukkan dia berlari dan angkat beban banyak dibagikan di media sosial Tiongkok dan juga muncul di berbagai media pemerintah setelah kematiannya pada akhir bulan lalu.

      
