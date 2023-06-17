Ratusan Pesepeda Telanjang di Mexico City, Serukan Kurangi Penggunaan Mobil

MEXICO CITY - Ratusan pengguna sepeda di Kota Mexico City menggelar kampanye pengurangan penggunaan mobil dengan cara bersepeda keliling kota sambil telanjang.

Mereka mengkampanyekan penggunaan sepeda dibandingkan mobil. Sembari bersepeda, mereka meneriakan seruan 'Bikes Yes, Cars No'. Mereka melakukan aksi ini dalam rangka memperingati ‘Bersepeda Telanjang Sedunia’ (World Naked Bike Ride), Sabtu (10/6/2023).

Dilansir dari VOA, mereka berkeliling sambil telanjang bulat sejauh 15 kilometer di Mexico City. "Bersepeda dapat mencegah penyakit. Kita jauh lebih sehat dengan sepeda seminggu sekali atau 2-3 hari sekali," kata penyelenggara kegiatan ini, Ernesto Osorio.

Kampanye ini, sambungnya, untuk menagih aturan yang lebih ketat dan mengedukasi para pengguna kendaraan pribadi agar lebih memperhatikan pengguna sepeda. Hal ini lantaran tingkat kecelakaan mobil dengan sepeda masih kerap terjadi.

Di samping itu, Mexico City merupakan salah satu kota dengan polusi terbesar. Di mana 5,6 juta kendaraan bermotor menyesaki jalanan setiap harinya.