HOME NEWS BALI

Ganjar Bersama Ribuan Warga Jalan Sehat di Lapangan Renon Denpasar

Mohamad Chusna , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:48 WIB
Ganjar Bersama Ribuan Warga Jalan Sehat di Lapangan Renon Denpasar
Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo
A
A
A

DENPASAR - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo datang ke Lapangan Renon Denpasar, Bali, Sabtu (17/6/2023).

Dia pun menjadi rebutan swafoto ribuan warga yang sedang berolahraga pagi. Kemunculan Ganjar untuk menghadiri acara creative fun walk di lapangan yang berlokasi persis di depan Kantor Gubernur Bali itu.

Pantauan di lokasi, Ganjar mengenakan kaos olahraga warna hitam disambut Gubernur Bali I Wayan Koster dan sembilan bupati wali kota se-Bali.

Bersama Koster, Ganjar lalu diarahkan menuju panggung. Di atas panggung, dia langsung diserbu peserta jalan sehat dan warga untuk berswafoto.

Ribuan masyarakat pun terus memadati lokasi acara jalan sehat tersebut. Mereka kompak hadir menggunakan baju mayoritas merah. Ada pun masyarakat yang hadir mengenakan kaos bertuliskan 'Ganjar Pranowo Presiden RI 2024' hingga 'Ganjar Adalah Kita'.

Ganjar terlihat bersemangat sebelum membuka acara creative fun walk itu. Hal itu terlihat dari paras wajah politisi PDIP itu mengumbar senyum kepada masyarakat.

Bahkan, Ganjar tak sungkan untuk memegang gawai masyarakat yang ini berfoto bersama dirinya.

Tak sampai situ, Ganjar juga memberikan beberapa kali salam jempol dan menyalami beberapa orang di bawah panggung. Dia juga sesekali berfoto bersama dengan menunjukan salam metal khas salam partainya.

Halaman:
1 2
      
