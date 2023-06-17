Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Ganjar Buka Jalan Sehat di Denpasar, Puluhan Ribu Peserta Nyanyikan Lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh

Miftachul Chusna , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |12:35 WIB
Ganjar Buka Jalan Sehat di Denpasar, Puluhan Ribu Peserta Nyanyikan Lagu Ganjar Siji Ganjar Kabeh
Foto: Okezone
DENPASAR - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster membuka acara Creative Fun Walk di Lapangan Nitimandala Renon Denpasar, Sabtu (17/6/2023).

Pantauan di lokasi, puluhan ribuan peserta jalan sehat dan warga mengelu-elukan Ganjar Pranowo.

"Presiden! Presiden!, Ganjar Presiden," teriak peserta jalan sehat dan warga yang pagi itu berolahraga.

Mereka juga menyanyikan lagu dukungan Ganjar sebagai Capres 2024. Lagu itu adalah "Jarji Jarbeh, Ganjar Siji, Ganjar Kabeh".

Nyanyian makin digemakan pendukung Ganjar terlihat hadir menggunakan pakaian berwarna merah dan hitam. Mereka mengenakan kaos bertuliskan 'Ganjar Pranowo Presiden RI 2024' hingga 'Ganjar Adalah Kita'.

Acara ini juga melibatkan puluhan ribu masyarakat Bali. Di mana, sejak pagi masyarakat terus berdatangan ke depan kantor Gubernur Bali, di Jalan Basuki Rahmat.

Acara ini juga melibatkan puluhan ribu masyarakat Bali. Di mana, sejak pagi masyarakat terus berdatangan ke depan kantor Gubernur Bali, di Jalan Basuki Rahmat.

Sebelum membuka acara, Ganjar terus menjadi rebutan swafoto peserta jalan sehat dan warga yang hadir di lokasi. Kader PDIP itu pun tampak meladeni permintaan swafoto itu sembari menebar senyum dan sesekali menunjukan salam metal saat berfoto bersama.

Bahkan, banyaknya peserta dan warga yang ingin ber-swafoto, acara jalan sehat belum bisa dimulai. Ganjar lalu meminta masyarakat yang berada di depan panggung untuk bergeser sebentar. "Ayo, geser dulu," kata Ganjar sambil melambaikan tangannya.

Setelah mereda, Ganjar dan Gubernur Bali I Wayan Koster membuka jalan sehat dengan penampilan penari berkostum banteng yang dipadukan dengan tabuhan alat musik tradisi Okokan asal Tabanan.

