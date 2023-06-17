Kepala Penjual Cilok di Depok Terluka Terkena Sajam Usai Duel Lawan Begal, Ini Kronologinya

DEPOK - Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi menjelaskan kronologi kepala penjual cilok terluka terkena sajam usai duel melawan begal di Gang H. Kimah, Rawadenok, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Pada Rabu (14/6) sekitar pukul 22.30 WIB. Menurutnya, begal berupaya merampas HP, namun tidak berhasil dibawa pelaku.

BACA JUGA:

"(Korban penjual cilok) sedang sendirian lagi pegang HP, datang 2 orang pelaku boncengan, sambil lewat mau rampas Hp-nya. Tapi tangan pelaku bisa ditarik dan jatuh dari motor, HP tidak berhasil dibawa pelaku. Pelaku keluarkan sajam dari jaket dan melukai kepala kiri korban," kata Tri saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).

Tri menyebut bahwa korban sempat teriak begal dan pelaku berboncengan berhasil melarikan diri. "Karena Korban teriak begal, langsung pelaku boncengan melarikan diri," ucapnya.

BACA JUGA:

Tri belum dapat memastikan sajam yang digunakan pelaku berjenis apa. Sebab, saat kejadian kondisi sudah terlalu gelap.

"Keterangan korban kurang kelihatan (jenis sajam) kondisi gelap, Korban belum bisa pastikan jenisnya apa," ujarnya.