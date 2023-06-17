Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepala Penjual Cilok di Depok Terluka Terkena Sajam Usai Duel Lawan Begal, Ini Kronologinya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |00:31 WIB
Kepala Penjual Cilok di Depok Terluka Terkena Sajam Usai Duel Lawan Begal, Ini Kronologinya
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

DEPOK - Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi menjelaskan kronologi kepala penjual cilok terluka terkena sajam usai duel melawan begal di Gang H. Kimah, Rawadenok, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Pada Rabu (14/6) sekitar pukul 22.30 WIB. Menurutnya, begal berupaya merampas HP, namun tidak berhasil dibawa pelaku.

 BACA JUGA:

"(Korban penjual cilok) sedang sendirian lagi pegang HP, datang 2 orang pelaku boncengan, sambil lewat mau rampas Hp-nya. Tapi tangan pelaku bisa ditarik dan jatuh dari motor, HP tidak berhasil dibawa pelaku. Pelaku keluarkan sajam dari jaket dan melukai kepala kiri korban," kata Tri saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).

Tri menyebut bahwa korban sempat teriak begal dan pelaku berboncengan berhasil melarikan diri. "Karena Korban teriak begal, langsung pelaku boncengan melarikan diri," ucapnya.

 BACA JUGA:

Tri belum dapat memastikan sajam yang digunakan pelaku berjenis apa. Sebab, saat kejadian kondisi sudah terlalu gelap.

"Keterangan korban kurang kelihatan (jenis sajam) kondisi gelap, Korban belum bisa pastikan jenisnya apa," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/338/3008931/jatuh-dari-motor-saat-kabur-pelaku-begal-bonyok-dihajar-massa-di-bogor-oUYv6kbTMr.jpg
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement